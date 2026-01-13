Bugün oynanacak maçlar arasına Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması da var. Galatasaray, Fethiyespor ile, Alanyaspor ise Fatih Karagümrük’le karşı karşıya gelecek. İspanya Kral Kupası kıyasıya mücadeleye ev sahipliği yapacak. Osasuna, Real Sociedad’ya konuk olacak. Stuttgart - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga için ter dökecek. İtalya Kupası ile AFC U23 Şampiyonası maçları da oynanacak. Peki bugün kimin maçı var? İşte 13 Ocak Salı bugün oynanacak maçlar.