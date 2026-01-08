Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak amacıyla yürüttüğü 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimlerine Aralık ayında start verdi. TOKİ, her il için ayrı ayrı kura organizasyonu yapacak. Muğla’da TOKİ sosyal konut kurasının 3 Mart’ta yapılması planlanıyor. Peki, TOKİ kurasına katılacak adayların isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır? TOKİ Muğla kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı?