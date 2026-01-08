TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında il il kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Muğla’da toplam 6 bin 417 sosyal konutun inşa edileceği projede TOKİ kura çekimi 3 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar, kura çekimine katılacak isimlerin yer aldığı listeleri “TOKİ kura katılacaklar listesi sorgulama” ekranı üzerinden öğrenmek istiyor. Peki TOKİ Muğla kura listesi açıklandı mı? TOKİ kura katılacak aday isimleri nasıl ve nereden sorgulanır?
TOKİ Muğla kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı mı?
Muğla'da TOKİ kura süreci yakından takip edilirken, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlar kura listelerine odaklandı. Ancak TOKİ, Muğla için kuraya katılmaya hak kazananlar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listelerini şu ana kadar kamuoyuyla paylaşmadı.
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK
TOKİ 500 bin konut kura çekimi canlı yayında, noter huzurunda yapılacak. 500 bin konut kura çekimi canlı yayını TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Muğla 500 bin sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla merkez Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer’de konut inşa edilcek.