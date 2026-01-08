İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

Rüzgar fırtına şiddetine çıkacak

Yetkililer, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetleneceğini, perşembe sabahından itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına hamlelerinin görülebileceğini bildirdi. Bu süreçte sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.