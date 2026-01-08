İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

İstanbul’da lodosun şiddetlenmesi ve sağanak yağışın etkisini artırmasıyla birlikte, 9 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği yeniden gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un art arda yaptığı uyarılar sonrası öğrenciler ve veliler, İstanbul Valiliği’nden gelecek resmi açıklamaya odaklandı.
Kuvvetli lodos ve sağanak yağış İstanbul genelinde hayatı olumsuz etkilerken, “yarın okullar tatil mi?” sorusu öğrencilerin gündeminde ilk sıraya yükseldi. 9 Ocak Cuma günü için gözler Valilikten yapılacak açıklamalara çevrildi.
İstanbul’da lodos etkisini sürdürüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da kuvvetli lodos yeniden etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırdığı kentte, sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Beşiktaş sahilinde kıyıya vuran dalgalar dikkat çekti.
AKOM’dan fırtına ve sağanak uyarısı
AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde yağışlı ve soğuk havanın etkili olmasının beklendiği belirtildi. Hafta başından bu yana 15–18 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, perşembe günü itibarıyla 8–10 derece birden düşeceği ifade edildi.
Rüzgar fırtına şiddetine çıkacak
Yetkililer, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetleneceğini, perşembe sabahından itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına hamlelerinin görülebileceğini bildirdi. Bu süreçte sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Okullar tatil mi?
İstanbul’da 9 Ocak Cuma günü için okulların tatil edilmesine ilişkin şu ana kadar Valilikten yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Yetkililerin, hava koşullarının seyrine göre yeni bir değerlendirme yapabileceği belirtilirken, veliler ve öğrenciler resmi duyurulara odaklanmış durumda.