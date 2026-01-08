Yeni Şafak
İlave tediye ne zaman yatacak? Kamu işçileri 2026 ilave tediye ödeme tarihleri

8/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Kamu işçilerini yakından ilgilendiren 2026 yılı ilave tediye ödeme takvimi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, devlet ve bağlı kurumlarda görev yapan işçilere yapılacak ilave tediye ödemeleri iki taksit halinde gerçekleştirilecek. Yer altı maden işçileri için ise ödeme tek seferde yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin 2026 yılı ilave tediye ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaştı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte, kamu işçilerinin alacağı ek ödemelerin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı kesinlik kazandı. Açıklamada, 2026 ilave tediye ödemelerinin planlanan takvim doğrultusunda yapılacağı belirtildi.


İlave tediye ödeme tarihleri netleşti

Yayımlanan karara göre, kamu işçilerine verilecek ilave tediyenin ilk bölümü 26 Ocak 2026 tarihinde ödenecek. İkinci taksit ise 16 Mart 2026 günü çalışanların hesaplarına aktarılacak. Böylece 2026 yılı için öngörülen iki taksitli ilave tediye uygulaması tamamlanmış olacak.

Maden işçileri için ayrı ödeme takvimi

Münhasıran yer altı maden işlerinde çalışan kamu işçileri için ise farklı bir uygulama öngörüldü. Bu kapsamdaki çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamı, tek seferde olmak üzere 23 Aralık 2026 tarihinde ödenecek. Bakanlık, bu ödemenin yer altı işlerinin niteliği dikkate alınarak planlandığını duyurdu.

Tediye nedir, kimleri kapsar?

Tediye, kamuda çalışan işçilere maaşları dışında belirli dönemlerde yapılan ek ödeme olarak uygulanıyor. Kıdeme bağlı olarak değişebilen bu ödemeler, her yıl Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla takvime bağlanıyor. Devlet kurumları, bağlı kuruluşlar ve belediyelerde görev yapan işçilerin yanı sıra sözleşmeli kamu işçileri de ilave tediye ödemelerinden yararlanıyor.

