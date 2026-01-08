Bingöl'de beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte tatil ile ilgili gelişmeler de öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Meteoroloji tahminleri sonrasında il genelinde kar yağışının yarın ve hafta sonu etkili olması beklendiği açıklandı. Peki Bingöl'de yarın (9 Ocak Cuma) okullar tatil edildi mi? Valilik açıklama yaptı mı? İşte son gelişmeler.
Bingöl'de beklenen soğuk ve kar yağışlı havanın ardından, öğrenciler, veliler ve öğretmenler kar tatil ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ise az önce yapıldı.
BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ? 9 OCAK CUMA
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.
Karlıova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla eğitime 9 Ocak Cuma günü 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 09.01.2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” denildi.