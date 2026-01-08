BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ? 9 OCAK CUMA





Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.





Karlıova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla eğitime 9 Ocak Cuma günü 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 09.01.2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” denildi.