Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bingöl'de okullar tatil mi, yarın okul var mı? Bingöl Valiliği açıklaması geldi mi?

Bingöl'de okullar tatil mi, yarın okul var mı? Bingöl Valiliği açıklaması geldi mi?

23:038/01/2026, jeudi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bingöl'de beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte tatil ile ilgili gelişmeler de öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Meteoroloji tahminleri sonrasında il genelinde kar yağışının yarın ve hafta sonu etkili olması beklendiği açıklandı. Peki Bingöl'de yarın (9 Ocak Cuma) okullar tatil edildi mi? Valilik açıklama yaptı mı? İşte son gelişmeler.

Bingöl'de beklenen soğuk ve kar yağışlı havanın ardından, öğrenciler, veliler ve öğretmenler kar tatil ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ise az önce yapıldı.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ? 9 OCAK CUMA


Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.


Karlıova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla eğitime 9 Ocak Cuma günü 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 09.01.2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” denildi.

#bingöl
#okul tatili
#kar yağışı
#bingöl valiliği
#meteoroloji
#eğitime ara
#Bingöl'de okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ'den yeni su kesintisi duyurusu: Ankara'nın 8 ilçesinde su kesintisi yapılacak