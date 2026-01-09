AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2026 listesi: MEB AGS 10 bin öğretmen atama takvim detayı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Akademi Giriş Sınavı (AGS) sürecinde 10 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim netleşirken, adayların gözü bu kez branş dağılımına çevrildi. Milli Eğitim Akademisi kapsamında 63 farklı branşta öğretmen adayı alımı yapılacağı açıklanırken, kontenjanların büyük bölümü ihtiyaç yoğunluğu bulunan alanlara ayrıldı. Başvurular 20–27 Ocak tarihleri arasında alınacak, asil ve yedek listeler ise 30 Ocak’ta ilan edilecek.
AGS kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen ataması için başvuru süreci başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu takvime göre öğretmen adayları 20 Ocak’tan itibaren Milli Eğitim Akademisi için başvurularını yapabilecek. 63 branşı kapsayan atamalarda en yüksek kontenjan Özel Eğitim, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe ve Okul Öncesi alanlarına ayrıldı. Bakanlık, bu yıl ek kontenjan uygulamasına gitmezken, branş dağılımı resmen duyuruldu.
AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?
AGS öğretmen ataması başvuru işlemleri akademibasvuru.meb.gov.tr adresinde bulunan elektronik başvuru formunu doldurarak gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek. AGS öğretmen ataması başvuru işlemleri 20 Ocak’ta başlayacak.
AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU
AGS 10 bin öğretmen atamasında branş dağılımı listesi belli oldu. Adaylar ilgili puan türüne göre alım yapılacak. En fazla kontenjan Özel Eğitim (1798), Okul Öncesi (653), Sınıf Öğretmenliği ( 2.816), Türkçe (382), Rehberlik (603) kadrolarına yapılacak.
AGS ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI 30 OCAK’TA DUYURULACAK
AGS öğretmen ataması başvuruları 20 Ocak’ta başlarken 1 hafta sürecek ve 27 ocak tarihinde tamamlnacak. Adaylar başvurularını saat 16.00’a kadar gerçekleştirebilecek. Asıl ve yedek adaylar ise 30 Ocak’ta duyurulacak.
ÖĞRETMEN ALIMLARI NASIL BELİRLENECEK?
Hazırlık eğitimine alınacak adaylar uygun puan türü esas alınarak AGS puan üstünlüğüne göre her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadarı da yedek aday belirlenecektir. Yedek aday listesine girmiş olmak müktesep hak teşkil etmez. Asıl ve yedek adaylar personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilân edilecektir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilânı tebligat niteliğindedir.
AGS ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
akademibasvuru.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapacaklardır. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklardır. 3. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. 4. Başvuru işlemlerinin Ek-2 Takvim’de belirtilen başvuru bitiş günü saat 16.00’ya kadar tamamlanması gerekmektedir.