Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşları...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşları...

11:389/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik karar açıklandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesine çıkarılacağını açıkladı. Yeni düzenlemenin yasal süreci yakından takip ediliyor.

Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olarak belirleneceğini açıkladı. Düzenlemenin Meclis’te görüşülmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulunuyor. Yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendiren maaş artışı için kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Maaşını alt sınırdan alan yaklaşık 4.5 milyon emeklinin maaşına ek düzenleme yapılacak. Ancak maaşını Temmuz-Aralık ayında 16 bin 881 liradan daha yüksek alanlar için bu düzenleme geçerli olmayacak. Dolayısıyla 2026 yılının Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesine çekilmesi bekleniyor.

4 MİLYONDAN FAZLA EMEKLİ YARARLANACAK

Muhtemel artıştan 4 buçuk milyondan fazla emekli faydalanacak. İlave zammın bütçeye maliyetinin 70 milyar TL civarında olması bekleniyor.

“KALICI NE YAPABİLİRİZ ONUN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda hep birlikte masaya yatırarak bu en düşük emekli aylığıyla ilgili kalıcı ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak. Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak.

#emekli
#en düşük emekli maaşı
#seyyanen zam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK EMEKLİYE MÜJDE GELDİ: Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek 2026? Tahsis numarasına göre...