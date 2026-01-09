EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşları...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik karar açıklandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesine çıkarılacağını açıkladı. Yeni düzenlemenin yasal süreci yakından takip ediliyor.
Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olarak belirleneceğini açıkladı. Düzenlemenin Meclis’te görüşülmesi bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulunuyor. Yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendiren maaş artışı için kanun teklifi Meclis'e sunuldu.
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
Maaşını alt sınırdan alan yaklaşık 4.5 milyon emeklinin maaşına ek düzenleme yapılacak. Ancak maaşını Temmuz-Aralık ayında 16 bin 881 liradan daha yüksek alanlar için bu düzenleme geçerli olmayacak. Dolayısıyla 2026 yılının Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesine çekilmesi bekleniyor.
4 MİLYONDAN FAZLA EMEKLİ YARARLANACAK
Muhtemel artıştan 4 buçuk milyondan fazla emekli faydalanacak. İlave zammın bütçeye maliyetinin 70 milyar TL civarında olması bekleniyor.
“KALICI NE YAPABİLİRİZ ONUN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda hep birlikte masaya yatırarak bu en düşük emekli aylığıyla ilgili kalıcı ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak. Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak.