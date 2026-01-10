Galatasaray-Fenerbahçe (CANLI)

Yeni Şafak
Ligde oynanan derbi 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Turkcell Süper Kupa, İstanbul'da sahibini bulacak. Finalde Galatasaray ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşıyor. Saat 18.45'te başlayan mücadele ATV'den canlı yayınlanıyor.


İlk kez dört takımlı olarak organizede edilen Süper Kupa’nın yarı finalinde sarı-kırmızılılar, Trabzonspor’u 4-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de Samsunspor’u 2-0’lık skorla yenerek finale yükseldi.


Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamadı.


Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs derbide yok. Ayrıca sakatlığı bulunan Wilfried Singo da karşılaşmada forma giyemiyor.



İlk 11'ler

Galatasaray:
Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Icardi
Fenerbahçe:
Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Asensio, Guendouzi, Musaba, Kerem, Duran

