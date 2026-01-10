Yeni Şafak
Oosterwolde'den Icardi'ye gönderme

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geldiği mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Jayden Oosterwolde’nin gol sevinci gündem oldu.

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında Guendouzi ve Jayden Oosterwolde ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.



Mücadelenin ikinci yarısında takımını iki farklı öne geçiren Oosterwolde, attığı golün ardından yaşadığı sevinçle gündem oldu.

Hollandalı futbolcu, golün ardından Galatasaray yedek kulübesinin önüne giderek Mauro Icardi ile özdeşleşen gol sevincini yaptı. Ellerini kulaklarına götüren savunmacının bu hareketi, saha kenarında ve tribünlerde gerginliğe neden oldu.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, rakip yedek kulübesine yönelik bu hareketi sportmenliğe aykırı bularak Oosterwolde’ye sarı kart gösterdi.

Derbide yaşanan bu an, Süper Kupa finalinin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

