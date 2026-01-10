Albayrak Grubu’nun “Hâne” sergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle açıldı

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinden ilhamla hazırlanan “Hâne” sergisi, bu yıl klasik açılış töreni anlayışının ötesine geçerek sakin ve samimi bir sohbet atmosferi ile sanatseverlerle buluştu.

Gerçekleştirilen açılış programında, serginin küratörü Yasemin Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a serginin kavramsal çerçevesi, aile ve yuva temasının İslam sanatlarındaki tarihsel ve estetik karşılığına ilişkin sorular yöneltti. Program, katılımcılara serginin ruhuyla örtüşen, derinlikli bir sanat deneyimi sundu. Açılış, serginin merkezine aldığı aile, kökler ve nesiller arası bağ kavramlarını yalnızca eserler üzerinden değil, kurulan atmosfer aracılığıyla da görünür kıldı. Ziraat Katılım’ın katkılarıyla hayata geçirilen sergi 28 Şubat’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Başkan Vekili Nuri Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Albayrak, Kazım Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak ve Hamza Albayrak’ın açılışına katılım gösterdiği sergi 28 Şubat tarihine kadar Tophane-i Âmire’de ziyaretçilerini bekleyecek.









Sergi Hakkında:

“Hâne” sergisinde; 13 hat eseri, 17 adet seramik hat eseri, 12 tezhip eseri, dijital eserler, 6 tarihi hat eseri, geometrik desenlerden oluşan kandiller ve 1 adet mermer işleme celî sülüs eser yer alıyor. Klasik ve çağdaş eserlerin bir arada sunulduğu bu seçki, İslam sanatlarının zamansız estetiğini günümüzle buluşturuyor.





Mekânsal olarak her bölümü ayrı bir “hâne” anlayışıyla tasarlanan sergi; anne-baba ilişkilerinden eş olmaya, köklerden kuşaklar arası bağlara uzanan çok katmanlı bir anlatı sunuyor. Hat, tezhip, dijital sanat ve tarihi eserlerin bir aradalığı, farklı dönemlerin ve üslupların aynı çatı altında uyumla var olabileceğini vurguluyor. Albayrak Grubu’nun İslam sanatlarıyla kurduğu bu 12 yıllık yolculuğun yeni halkası olan “Hâne”, sanat aracılığıyla aile kavramının manevi derinliğini hatırlatmayı ve ziyaretçilere tefekkür imkânı sunmayı amaçlıyor.

Sergide yer alan hat eserleri; Seyit Ahmet Depeler, Abdurrahman Depeler, Sami Naddah, Hanife Alpaydın, Savaş Çevik, Hafize Namazi, Osman Özçay, Deniz Öktem Bektaş, Yusuf Mazı, Muhammed Yaman, Sait Abuzeroğlu, Taj Essir Hasan ve Saim Günay gibi farklı kuşaklardan hattatlar tarafından hazırlandı. Sanatçılar, aile, eş, anne-baba ve evlat kavramlarını merkeze alan ayet ve hadislerden ilhamla; insanın dünyaya gelişinden yuva fikrinin oluşumuna, nesiller arası bağlardan anne-babaya karşı sorumluluklara uzanan geniş bir zaman ve anlam aralığını hat sanatı diliyle ele aldı.





Tezhip eserleri ise Ayşe Sayın, Ayten Tiryaki, Beyza Tuna, Fatma Betül Taşcı, Firdevs Bakkal, Gülsüm Gügercin, Mustafa Çelebi, Nadir Tatar, Necati Sancaktutan, Nihal Tezcan Sısman, Orhan Dağlı ve Şeyma Okur’un imzasını taşıyor. Klasik tezhip üslubundan çağdaş yorumlara uzanan bu seçki; geometrik düzen, bitkisel motifler ve sembolik anlatımlar üzerinden aile, yuva ve süreklilik kavramlarını görünür kılıyor. Farklı teknik ve renk anlayışlarıyla üretilen eserler, serginin ana temasını tamamlayıcı bir estetik bütünlük sunarak, izleyiciyi İslam sanatlarının zengin süsleme geleneğiyle buluşturuyor.

Sergide yer alan 17 adet seramik hat eseri, hattat Mehmet Özçay’ın klasik hat geleneğini çağdaş bir yorumla yeniden ele aldığı çalışmalarından oluşuyor. Özçay, kalem ve mürekkeple kâğıt üzerinde icra edilen hat sanatını, seramik yüzeyle buluşturarak yazıyı mekân ve malzeme üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor. Harflerin yüksek ısıda pişirilerek form kazandığı bu eserler, hat sanatının farklı disiplinlerle kurduğu ilişkiye dikkat çekerken, geleneğin zamanla ve teknikle dönüşebilme imkânını da görünür kılıyor.





Dijital eserlerde; Mustafa Gülay, Ege Engin ve Celal Can Vatandaş, doğa, mimari, dönüşüm, denge, içsel yolculuk, huzur ile maddi ve manevi dünya arasındaki köprü temalarını birbiriyle harmanlıyor. Gelenekten beslenen motif ve formlar, dijital ortamda yeniden yorumlanarak dönüşüm fikrini görünür kılıyor. İlker Demirden tarafından hazırlanan halı çalışmaları ile Anadolu’nun ortak belleğinde yer etmiş motif dilini günümüz izleyicisiyle buluşturuyor ve İslam sanatları içinde halı sanatının düşünsel derinliğini yeniden hatırlatıyor. Sergiye eşlik eden ezgiler, Metehan Taştemel tarafından Hüseyni makamı temelinde, "eve dönüş" fikriyle hazırlanarak sergideki eserlerle bütünleşiyor ve izleyiciyi kendi içsel yolculuğuna davet ediyor.





“Libâs” başlıklı mermer işleme eser, Bakara Suresi’nin 187. ayetinde geçen “Onlar sizin için bir örtüdür, siz de onlar için bir örtüsünüz” ifadesinden hareketle, hattat Seyit Ahmet Depeler tarafından celî sülüs istif ile tasarlanandı.





Sergide tavandan asılı şekilde yer alan geometrik kandil tasarımları, Serap Ekizler Sönmez tarafından İslamî geometrinin temel ilkelerinden hareketle tasarlandı. Kandillerin yüzeylerinde yer alan desenler; farklı çokgen yapıların bir aradalığı üzerinden aile, birliktelik ve süreklilik kavramlarına gönderme yaparken, ışıkla kurulan ilişki sayesinde mekâna sembolik bir anlam katıyor. Geleneksel geometrik düzenin çağdaş bir yorumla ele alındığı bu çalışmalar, sergide hâne fikrinin yalnızca yazı ve süsleme üzerinden değil, ışık ve mekân aracılığıyla da okunabilmesine imkân tanıyor.

İslam Sanatlarında 12 Yıllık Geçmiş: “Yüzlerce farklı eser ve milyonlarca ziyaretçi”

Albayrak Grubu, İslam sanatları alanındaki bu yolculuğunu bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında 10’larca farklı noktaya taşıdı. Türkiye’de İstanbul’dan Şanlıurfa’ya, Konya’dan Mardin’e, Antalya’dan Trabzon’a uzanan geniş bir coğrafyada sanatseverlerle buluşan sergiler; yurt dışında ise İngiltere, Hollanda, Macaristan, İtalya, Almanya, Fas, KKTC ve Katar’ın yanı sıra Özbekistan, Tanzanya, Azerbaycan ve daha pek çok ülkede izleyiciyle buluştu. Yüzlerce farklı eser ve milyonlarca ziyaretçinin bir araya geldiği bu uzun soluklu süreç, İslam sanatlarının evrensel dilini geniş coğrafyalara taşırken, Albayrak Grubu’nun kültürel mirasa verdiği önemin de güçlü bir göstergesi oldu.





Geçtiğimiz yıl yine Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan Âdil-i Mutlak sergisi, 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayarak Albayrak Grubu’nun İslam sanatları alanındaki birikimini somut rakamlarla ortaya koymuştu. Tophane-i Âmire’nin tarihî dokusu, mimarisi ve taşıdığı kültürel hafıza; serginin kavramsal dünyasıyla bütünleşerek izleyicilere yalnızca bir sergi deneyimi değil, mekânla iç içe geçen bir anlatı sunuyor. Albayrak Grubu, bu güçlü ilginin ardından şimdi de “Hâne” sergisini farklı şehir ve ülkelerde sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.







