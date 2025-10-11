Albayrak Grubu, geleneksel hat sanatının tanınması ve gelecek nesillere aktarılmasına adadığı güçlü koleksiyonu ile Kültür Yolu Festivali’ne misafir olmaya devam ediyor. Albayrak Grubu Hat Eserleri bu sefer, Selam Ayetleri ile kelamdan kaleme, kalemden kalbe uzanan manevî yolculuğu Diyarbakır’a taşıdı.
Geçtiğimiz haftalarda festivalin Şanlıurfa, Bursa, Trabzon, Van, Kayseri, Konya ve Malatya duraklarına misafir olarak büyük bir ilgi ile karşılık bulan hat sanatı eserleri, 11 Ekim tarihinde Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır durağında Selam Ayetleri teması ile sanatseverlerle buluştu.
Serginin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehdi Eker, Diyarbakır’a misafir olan Selam Ayetleri Sergisi’nin terörsüz Türkiye vizyonuna da bir selam olduğunu dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayelerinde ve Ziraat Katılım’ın sponsorluğunda gerçekleşen Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, Diyarbakır Ulu Camii Külliyesi içinde yer alan Mesudiye Medresesi’nde konumlanan Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi’nde sanatseverleri ağırladı.
Albayrak Grubu’nun Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerden hareketle hazırladığı Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, 11 Ekim tarihinde, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır durağında yer alan Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi’nde misafirleri ile buluştu.
İlahi selama adanarak Kur’an-ı Kerim’in selam temalı ayetlerinden ilham alan Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi’ne; Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehdi Eker, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Diyarbakır Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Sur Kaymakamı Hasan Akbulut, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü katıldı. 11 Ekim tarihinde, Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi’nde açılışı gerçekleşen Sergi, 19 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Ziraat Katılım’ın sponsoru olduğu Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz haftalarda Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Bursa, Trabzon, Van, Kayseri, Konya ve Malatya duraklarına misafir olmuştu.
Diyarbakır’dan Terörsüz Türkiye mesajı
Diyarbakır’ın tarihî ve manevî dokusuyla bütünleşen bu özel durak, yalnızca bir sergi değil; aynı zamanda Anadolu’nun medeniyet birikimine ve kardeşlik ruhuna duyulan saygının da bir ifadesi oldu. Albayrak Grubu, Selam Ayetleri ile her şehirde olduğu gibi Diyarbakır’da da sanat aracılığıyla dostluk ve kardeşliği pekiştiren bir gönül köprüsü kurmayı hedefledi. Hat eserlerinde vücut bulan Selam Ayetleri; selamın, güvenin ve inancın dilini yeniden görünür kıldı.
Hat eserleri bir kez daha Diyarbakır’da
Albayrak Grubu 11 yıldır kesintisiz bir şekilde sürdürdüğü hat eserleri serüveninde Türkiye’den dünyaya uzanan gönül coğrafyasının kıymetli şehirlerine misafir olma misyonu ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2024 yılında da büyük bir ilgi ile düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır durağına misafir olmuştu. Grup, geçtiğimiz yıl Besmele-i Şerif teması ile yine Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi’ndeydi. Görülen ilgi neticesinde 2025 yılında da aynı kültür merkezinde bu sefer Selam Ayetleri ile yerini alan Albayrak, yoğun bir ilgi ile karşılandı.
UNESCO dünya mirası bölgesinde hat sergisi
Diyarbakır Ulu Camii Külliyesi içinde yer alan Mesudiye Medresesi’nde konumlanan Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi’nde misafirleri ile buluşan Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, aynı zamanda önemli bir kültür mirasına da misafir oldu.
Diyarbakır Ulu Camii Külliyesi’nin bir parçası olan Mesudiye Medresesi, yüzyıllar boyunca hattatların, müderrislerin ve talebelerin yazı meşk ettiği bir mekân olarak biliniyor. Bu nedenle Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, yalnızca bir sanat etkinliği değil; aynı zamanda bu coğrafyanın köklü ilim ve yazı geleneğine saygı duruşu niteliği taşıyor.
Sergi Ziyaret Bilgileri
Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, 11 – 19 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi’nde, her gün 09.00 – 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.