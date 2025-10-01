Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi Amsterdam’da: Sanatseverlerden yoğun ilgi

Albayrak Grubu’nun geleneksel hat sanatını yaşatma ve yaygınlaştırma amacıyla gerçekleştirdiği “Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi”, Avrupa’nın önemli kültür ve sanat duraklarından Amsterdam’da sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleriyle, Albayrak Grubu tarafından hayata geçirilen sergi, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü sergi salonunda açıldı. Serginin açılışı Hollandalı ve Türk sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Kur’an-ı Kerim’de sıkça vurgulanan adalet emrini merkezine alan Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi; klasik hat sanatının estetik değerinin yanı sıra insani değerleri de gündemine alarak Türkiye’den dünyaya uzanan yolculuğuna devam ediyor. Serginin, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleşen açılış konuşmalarında, kültürel diplomasiye katkı sunan bu tür etkinliklerin önemine değinilerek, hat sanatının evrensel diliyle değerlerin paylaşılmasına dikkat çekildi.
Açılış programı Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Adil Akaltun ve Albayrak Medya Genel Müdür’ü Abdullah Hanönü’nün katılımlarıyla gerçekleşti.
SERGİNİN LAHEY ADALET DİVANI’NA TAŞINMASI GÜNDEMDE
Amsterdam’da gerçekleşen Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’nde, 1946’dan bu yana devletler arası uyuşmazlıkların çözümünde en yüksek yargı merci olarak görev yapan Lahey Uluslararası Adalet Divanı da tekrar gündeme geldi.
Kürsü konuşmalarında ortak bir düşünce olarak Âdil-i Mutlak’ın adaletin merkezlerinden birinde sergilenmesi fikri de dile getirildi.
Hat Sanatı ile adalet arayışı
Kur’an-ı Kerim’in adalet vurgusu, yalnızca hukuki bir prensip olmanın ötesinde; toplumsal huzurun ve bireysel refahın da temelini oluşturuyor. Albayrak Grubu, Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi ile bu evrensel değeri, hattatların estetik ve maneviyat yüklü çizgilerinde yeniden hayat bulduruyor.
Tüm cepheleri ile adalet
Yunus Emre Enstitüsü Türkiye’nin kültürel gücünü dünyaya taşınıyor
Yunus Emre Enstitüsü’nün dünya üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ile Türkiye’nin kültürel etki alanı ve değeri giderek artıyor. Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü de bu noktada özel örneklerden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Hat Sanatının 15 güzide eseri Hollanda’da
Sergide, Türkiye’nin önde gelen usta hattatların, Kur’an-ı Kerim’de geçen adalet temalı ayetleri kendi yorumlarıyla kaleme aldığı özgün eserler yer alıyor. Her biri farklı teknikle hazırlanmış bu eserler, yalnızca görsel bir deneyim değil; aynı zamanda sabır, hikmet ve estetikle yoğrulmuş bir kültürel zemin sunuyor. Harflerin ritmi, çizgilerin dengesi ve anlam derinliği, ziyaretçilere sanat yoluyla ilahi adaleti hissettirmeyi amaçlıyor.