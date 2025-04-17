Albayrak Hat Sergisi Roma'da

Albayrak Hüsn-i Hat Sergisi, İtalya'nın başkenti Roma'da sanatseverlerle buluştu. Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk-İslam sanatlarının en seçkin örneklerinden biri olan hat sanatına dönük desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Albayrak Hüsn-i Hat Sergisi de içerdiği birbirinden değerli hat örnekleriyle önemli bir koleksiyon" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'da Albayrak Hüsn-ü Hat Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarda bulunan Bakan Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'ndeki Albayrak Hüsn-ü Hat Sergisi'nin açılışını yaptı. Açılış töreninde, YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Albayrak Medya Grup Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü'nün yanı sıra çok sayıda ülkenin Roma ve Vatikan büyükelçileri ile davetliler hazır bulundu. Bakan Ersoy, konuşmasında, "Hat sanatının büyülü dünyasının kapılarını Roma'da, İtalya'da sanatseverlere açıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.
GELENEKSEL SANATLARA DESTEK
Ersoy, geleneksel sanatların yaşatılması, geliştirilmesi ve dünyanın farklı coğrafyalarında tanıtılmasının, bakanlık olarak her zaman öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi. Bakan Ersoy, Albayrak Grubu'nu eşsiz mirasa sahip çıktıkları için tebrik ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İşte bu sebeple Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geleneksel Türk-İslam sanatlarının en seçkin örneklerinden biri olan hat sanatına dönük desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Geleneksel sanatlarımızı tüm dünyada etkin bir şekilde tanıtmayı sürdüreceğiz. Bu çerçevede hem ülkemiz içinde hem de yurt dışındaki Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin birçoğunda başarılı şekilde gerçekleştirilen Albayrak Hüsn-ü Hat Sergisi, içerdiği birbirinden değerli hat örnekleriyle bu sanat ve derinliği hakkında önemli bir koleksiyon teşkil etmektedir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." Sergide koleksiyonları sergilenen Albayrak Medya Grup Pazarlama Genel Müdürü Hanönü de "Albayrak Grubu olarak bu iki ülke arasındaki kültür ve sanat alanındaki işbirliğimizin daha yukarıya taşınması için buradayız ve bunu daha yükseklere taşıma gayretindeyiz. Her sene farklı bir temayla çıkan Albayrak hat koleksiyonu, bugün dünyanın dört bir yanında milyonları aşan sanatseverlerle buluşmuş durumda" ifadelerini kullandı.