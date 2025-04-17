Albayrak Hat Sergisi Roma'da

Ersoy, geleneksel sanatların yaşatılması, geliştirilmesi ve dünyanın farklı coğrafyalarında tanıtılmasının, bakanlık olarak her zaman öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi. Bakan Ersoy, Albayrak Grubu'nu eşsiz mirasa sahip çıktıkları için tebrik ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İşte bu sebeple Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geleneksel Türk-İslam sanatlarının en seçkin örneklerinden biri olan hat sanatına dönük desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Geleneksel sanatlarımızı tüm dünyada etkin bir şekilde tanıtmayı sürdüreceğiz. Bu çerçevede hem ülkemiz içinde hem de yurt dışındaki Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin birçoğunda başarılı şekilde gerçekleştirilen Albayrak Hüsn-ü Hat Sergisi, içerdiği birbirinden değerli hat örnekleriyle bu sanat ve derinliği hakkında önemli bir koleksiyon teşkil etmektedir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." Sergide koleksiyonları sergilenen Albayrak Medya Grup Pazarlama Genel Müdürü Hanönü de "Albayrak Grubu olarak bu iki ülke arasındaki kültür ve sanat alanındaki işbirliğimizin daha yukarıya taşınması için buradayız ve bunu daha yükseklere taşıma gayretindeyiz. Her sene farklı bir temayla çıkan Albayrak hat koleksiyonu, bugün dünyanın dört bir yanında milyonları aşan sanatseverlerle buluşmuş durumda" ifadelerini kullandı.