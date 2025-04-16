Fetihten sonra ilk namaz sahnesi çekildi

TRT 1 ekranlarında her salı yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde fetihten sonra Ayasofya’da ilk namaz sahnesi çekildi. İzleyiciyle kurduğu bağı ekranların ötesine taşımak isteyen dizi, 22 Nisan’da yayınlanacak bölümün çekimi için izleyicilerden gönüllü seçti. Yeni Şafak olarak dizinin setine konuk olup hem gönüllülerin hem de profesyonel oyuncuların heyecanına ortak olduk. Oyuncular ve gönüllüler önce Ayasofya’ya yürüdü, ardından ilk namaz sahnesi çekildi.

Eyüp Gökhan Özekin

Fetih sahnesi veya gemileri karadan yürütme sahneleri gibi anlamlı sahnelerden birinde gönüllü oynatmayı düşündüklerini söyleyen dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, risksiz olduğu için namaz sahnesinde karar kıldıklarını ifade etti. Kostüm giyip çekimlere kendisi de katılan Özekin, “İlk başta sahnedeki herkes gönüllü olsun dedik. Daha sonra o kadar kalabalığı zapt edemeyebiliriz düşüncesiyle sınırladık. Tespihin tanelerini sembolize ettiği için de 33 kişi için ilana çıktık, fakat bu sayıya sadık kalamadık. Çünkü çok fazla müracaat vardı. Üç defa sistem çöktüğü halde 2 binin üzerinde bir sayıda müracaat oldu. Manevi bir motivasyonla geliyor herkes. Binlerce kişiden 70 kişiye indirdi arkadaşlar, ben de tamamı gelsin dedim. İlavelerle birlikte 100’ün üzerinde gönüllü var şu an burada” diye konuştu.





İLK NAMAZIN İMAMI OLMAK BÜYÜK İLTİFAT

Mim Kemal Öke

Ayasofya’da kılınan ilk namazın imamı tabii ki Fatih’in hocası Akşemseddin Hazretleriydi. Dizide Akşemseddin’i canlandıran Mim Kemal Öke, çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Bu sahne o kadar önemli ki, Kızıl Elma’nın tahakkuk ettiği ve Ayasofya’da ilk cuma namazının eda edildiği anda orada imam olmak, hakikaten büyük bahtiyarlık, büyük iltifat” diyerek duygularını dile getirdi.

Konuşurken gözyaşlarına hâkim olamayan Şeyhülislam rolündeki Mehmet Sabri Arafatoğlu, duygularını şöyle özetledi: “İç dünyamızdaki ihtişamını anlatabilmem mümkün değil. Dizideki her anı içindeymiş gibi yaşayan bir oyuncuyum. Gerçekten fethi yapıp Ayasofya’da ilk namazı kılacakmışız gibi hissediyorum.”

Sinan Albayrak

Dizinin Zağanos Paşası Sinan Albayrak, maneviyatı yüksek bir sahne çekeceklerini dile getirerek, “Bu bölüme geldiğimizde seyirci zaten manevi olarak doruğa çıktı, biz o doruk noktasında Ayasofya’dan ‘Allahu Ekber’ diyeceğiz. İnşallah buradaki heyecanlı arkadaşlarımızla Ayasofya’nın içerisinde hem bugünümüze hem de tarihin o başlangıç noktasına atıfta bulunacağız” ifadelerini kullandı.





AYASOFYA’NIN İBADETE AÇILIŞINA DA GELMİŞTİK

Samsun'dan gelen gönüllüler

Gönüllülerden Adem Özer, Tufan Turhan, Yunus Vehbi Sula, Muhammed Enes Aydın, Ahmet Selman Aydın, Cihat Lütfullah Gürler, Samsun’dan bu heyecanı yaşamak için geldiklerini ifade etti. Öğretmenlik yaptığını söyleyen Vehbi Sula, “Burada olmak önemliydi, çünkü bu fetihten sonraki ilk namazdı. Tıpkı Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışına geldiğimiz heyecanla buraya geldik. Yıllar boyunca bu diziyi herkes izleyecek. Hayatımızda böyle bir anı olsun, biz de oradaydık demek için geldik” dedi.

Hüseyin Karakuş

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenci olduğunu aktaran Hüseyin Karakuş, Ayasofya’ya defalarca namaz kılmaya gittiğini ve oranın manevi ortamını çok kez hissettiğini belirterek, “Bir de ilk açıldığı zamanki manevi atmosferini şu anki sette hissedebilmek için geldim” diyerek duygularını aktardı.





ROMANLARDAN OKUYORDUK ŞİMDİ EKRANDA İZLİYORUZ

Kürşat Yorgancı ve Sait Yakut

30 yıl önce böyle bir şeyi hayal dahi edemediklerini ifade eden gönüllülerden Sait Yakut, “Bu tarz konuları gençliğimizde kitaplarda okuyorduk, şimdi erkandan izliyoruz” dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Kürşat Yorgancı ise, “Halkın zaviyesinden hayata bakışı sanata kattığı için, özellikle bu dizinin fetih sonrası Ayasofya’da ilk namaz sahnesinde ben de gönüllü olarak katılmak istedim” diyerek burada bulunma sebebini anlattı.



