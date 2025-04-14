Milli sermaye ile milli sinema bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen MÜSİAD Altın Çark Uluslararası Kısa Film Festivali’nin (MAFF) galası, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi. Sektöre yeni bir soluk kazandırmayı hedefleyen festivalin galasına, siyaset, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Medya sponsorluğunu Albayrak Medya'nın üstlendiği festivalde, Filistin içerikli filmlerin öne çıkarılması ve bazı genç yönetmenlerin ödüllerini Gazze’ye adamasıyla, milli sermayenin milli sinema ile birleştiği izlenimi hakim oldu.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, törendeki konuşmasında, “Bu toprakların meseleleri ele alınsın, bizim hikayelerimiz anlatılsın, sinema aracılığıyla kültürümüz, kimliğimiz, değerlerimiz ön plana çıksın istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yapay Zeka kategorisinin jüri başkanı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de “MÜSİAD gibi köklü bir kuruluşun sinema sanatına sinema endüstrisine katkı vermeye karar vermesi gerçekten çok önemli. Sinemaseverler olarak MÜSİAD’ın peşini bırakmayız” diye konuştu.





GAZZE’YE BİN SELAMLI FESTİVAL

Filistin’de tutuklu şair Mosab Abu Taha’yı anlatan “Özgür Sözler: Gazzeli Bir Şair” adlı çalışması ile “En İyi Belgesel Jüri Özel Ödülü”nü alan yönetmen Abdullah Harun İlhan, ödülünü İsrail bombardımanıyla şehit edilen şair Rıfat el-Arair’e ithaf etti. “En İyi Belgesel Film” ödülünü “Gulab Gul” filmiyle alan Semih Sağman da ödülünü Gazze’ye adadı. “En İyi Yapay Zeka Filmi” ödülü de savaşın gölgesinde babasına umutla mektuplar yazan Filistinli İbrahim’in yıllar sonra Filistin’e öğretmen olarak gelmesini konu edinen Berkay Ellek’in “Beyaz Güvercin” filmine verildi. Çekiliş filmiyle Yapım desteği ve Jüri Özel ödülü alan Muhammet Emin Altunkaynak ise konuşmasına Gazze başta olmak üzere ölümlerin son bulmasını temenni ederek başladı.

Bu tablo Onur ödülüne layık görülen Yönetmen Mesut Uçakan’ı da heyecanlandırmış olacak ki konuşmasını yaparken, “İlk kez milli sermaye ile milli sinema bir araya geldi” dedi. Uçakan, “Biz milli sinema hareketinin başlangıcında sermayeyi yanımıza alabilmek için çok uğraştık, fakat bir türlü başarılı olamadık. Bu boşluğu inşallah MÜSİAD dolduracak. Gençlerin heyecanını gördükçe ben de heyecanlanıyorum” dedi.





SANATI SEKÜLER TARAFA TERK ETMİŞTİK

Cemil Yavuz

Yeni Şafak’a konuşan festivalin ana jüri başkanı Yapımcı Cemil Yavuz, geçmişten itibaren sanatın siyaset ya da sermayenin desteğiyle yürüdüğünü dile getirerek şunları aktardı: “Türkiye’de özellikle muhafazakâr kesim Tanzimat’tan itibaren sanatı biraz seküler tarafa terk etmiş görünüyor. Bunda birçok sebep olabilir ama bir tanesi de sermayenin sanata yeterince destek vermemesi. MÜSİAD’ın bu topa girmesi ve bir festivale destek olması çok önemli.”

Kerem Kurtuluş

Festival direktörü Kerem Kurtuluş ise 4 gündür AKM’de filmlerin kapalı gişe gösterildiğini belirterek, “Yaklaşık kırka yakın film gösterdik, yönetmenleriyle söyleşi yaptık. Sadece yönetmenlerin ve filmlerinin olduğu bir festival organize ettik. Buradaki en büyük amacımız iş adamlarıyla yönetmen-leri bir araya getirmekti” açıklamasını yaptı.





500 BİN LİRA ÖDÜL

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle İstanbul’da 4 gün boyunca devam eden festival kapsamında 12 kategoride ödüller sahiplerini bulurken, kazananlara toplam 500 bin lira ödül takdim edildi. Yönetmen Ali Rıza Bayazıt’ın “Teamül” adlı kısa filminin “En İyi Senaryo” ve “Kısa Film Seyirci Özel” ödüllerini aldığı festivalde, Mert Erez’in “Rehber” adlı çalışması da “En İyi Ulusal Film Ödülü”nü kazandı. Gala gecesinde ayrıca “MÜSİAD Onur Ödülleri” Mesut Uçakan ve Hülya Koçyiğit’e takdim edildi.Törende, Albayrak Medya’nın sponsorluk platekini, Genel Müdürü Abdullah Hanönü aldı.



