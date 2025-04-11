'Senenin Yıldızları' 17’nci kez ödüllendirildi

Yıldız Holding ve şirketlerindeki çalışanlarının topluma ve işe değer katan yenilikçi projeleri, bu yıl 17’nci kez düzenlenen “Senenin Yıldızları Ödül Töreni”nde sahiplerini buldu.
Türkiye başta olmak üzere, Çin, İngiltere, Suudi Arabistan, Mısır, Avustralya, Hollanda, Belçika, Fransa, Romanya ve Nijerya gibi farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren Yıldız Holding ve şirketleri bünyesindeki çalışanlara yönelik ödüllere 145 başvuru yapıldı. Uzman jüri değerlendirmesiyle seçilen projeler, ana jüri değerlendirmesinin ardından 82 bin Yıldız Holding çalışanının oylarıyla belirlendi.
Tören kapsamında her yıl farklı bir temanın belirlendiği Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü ise bu yıl “Sinerji ve İş Birliği” alanında verildi. Bu alandaki projelerin Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker tarafından değerlendirildiği kategoride; Yıldız Holding şirketleri ve fonksiyonları arasındaki iş birliğinin derinliği, yaratıcı çözümler ve stratejik hedeflere katkı gibi faktörler ve projenin sadece bugünkü başarıları değil, gelecekteki potansiyelleri ve sürdürülebilir etkileri de göz önüne alındı.
17. yılında Senenin Yıldızları Yönetim Kurulu Başkanı Sinerji ve İş Birliği özel ödülüne Şok ve Kerevitaş Ortak Projesi layık görüldü.
Ali Ülker: “Sürdürülebilir gelecek, birlikte çalışarak mümkün”
Mehmet Tütüncü: “Sürdürülebilir başarımızın ardında sürekli gelişim kültürümüz bulunuyor”
Törende Yıldız Holding’in perakendedeki gücü ve organizasyon yapısı hakkında bilgi veren Yıldız Holding Perakende Grubu Başkanı Uğur Demirel şu değerlendirmede bulundu:
- 17’nci Senenin Yıldızları Ödülleri’ni kazanan projeler:
- Büyümeye Katkı: SuperFresh'in Mükemmel Optimizasyon Yolculuğu
- Operasyonel Mükemmellik: pladis - 0 ve 100'ün Gücü
- En İyi Pazarlama Kampanyası: pladis - “Memleket Kalbimde” İletişim Kampanyası
- Sosyal Medya Kahramanları: Kerevitaş - SuperFresh x Karaca Sunar: «Sosyal Lezzetler»
- En İyi Pazar Payı Kazanımı: pladis - Ülker Çikolata Meşhur Dubai Lezzeti
- İnsana Yatırım: Yıldız Holding Dijital İK Projeleri
- İnovasyon: pladis - Jacob’s Bites
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk: SuperFresh'ten Parlayan Hasat: Tarımın Kadın Yıldızları
- Dijital Dönüşüm: pladis – pladis Türkiye Dijital Dönüşüm Yolculuğu
- Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü: ŞOK&Kerevitaş İş Birliği