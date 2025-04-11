'Senenin Yıldızları' 17’nci kez ödüllendirildi

“Yıldız Holding’in kurum kültüründe de önemli yer tutan sinerji ve iş birliği, günümüzün değişen rekabet koşullarında şirketler için başarıya giden yolda temel kilometre taşlarından birini oluşturuyor. Farklı bakış açılarının, yeteneklerin ve kaynakların bir araya gelmesi; yenilikçi çözümler üretilmesine, değişen ihtiyaçlara daha etkili yanıt verilmesine imkan sağlıyor. Bu zamana kadar bölgelerimizde, şirketlerimizde ve departmanlarımızda hayata geçirilen başarılı çalışmalarda, iş birliğinin ve ortak çalışma kültürünün ne kadar önemli olduğuna hep birlikte şahit olduk. Bunun güzel bir örneği olarak da bu sene Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü’nü, SuperFresh ve ŞOK’un güçlerini daha çok satış ve müşteri memnuniyeti için birleştirdiği Project Collab EDGE’e takdim etmekten büyük memnuniyet duydum. Bu örnek projeyle sinerjinin yarattığı etkiyi; Yüzde 30 satış artışı, 43 milyon TL ciro ve 4 milyon TL tasarruf gibi somut sonuçlarla görüyoruz.