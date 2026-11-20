Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Proje kapsamında gerçekleştirilen test ve eğitim faaliyetlerinde bugüne kadar toplam 600 sorti gerçekleştirildi. Kabul testlerini başarıyla tamamlayan ilk 3 KIZILELMA ise dün itibarıyla güvenlik güçlerine teslim edildi. Bu teslimatla birlikte Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine katan ilk ülke unvanını kazandı. Baykar’ın insansız hava aracı teknolojilerindeki yolculuğuna ilk adım attığı günden itibaren kurduğu en büyük hayal olan KIZILELMA insansız savaş uçağı, teslimatla birlikte aktif olarak göreve başladı.

Zaferden zafere koşacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kızılelma’nın envantere girmesini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tebrik etti: "Bugün bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihî bir gün… Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız; yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı. Bayraktar Kızılelma ile şanlı ordumuzun zaferden zafere koşacağına inanıyor, bu gurur veren gelişmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

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