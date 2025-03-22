Yaren leyleğin fotoğrafına Avrupa'dan ödül

İspanya'nın köklü organizasyonlarından olan ve Malpartida şehrinde geleneksel olarak düzenlenen leylek haftasında gerçekleştirilecek yarışma ödül töreni her yıl uluslararası bir çok yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından ilgiyle takip ediliyordu.

Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in 4 yıl önce çektiği Uluabat Gölü'nde çektiği balıkçı Adem Yılmaz ile meşhur Yaren leyleğin fotoğrafı birinci seçildi. 152 fotoğrafçının katıldığı yarışmada Tüydeş'in fotoğrafları daha önce 3 kez sergilenmeye hak kazanmıştı.

Yarışmayla ilgili organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamada; ‘Türkiye'den Alper Tüydeş'in 'Leylek Yaren' adlı eserinin, 34. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda Birincilik Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.