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Bursa'da uyuşturucu ticaretine yönelik 3 ilçede düzenlenen operasyonda 122 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa, Orhaneli ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Bursa merkez, Karacabey ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen 95 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Şafak vakti harekete geçen polis ekipleri, dronlarla havadan desteklenen operasyonda özel harekât polisleri eşliğinde adreslere girdi.

Bazı adreslerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi.

150 ekip ve 850 personelin katıldığı baskınlarda şüphelilerin yakalanması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 5 kilo 700 gram metamfetamin, 4 kilo 140 gram esrar, 4 kilo 300 gram sentetik kannabinoid, 43 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 22 adet ecstasy hap ve uyuşturucu ile uyarıcı madde içerdiği değerlendirilen 23 adet sentetik hap ele geçirildi.

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Ele geçirilenler arasında 2 hassas terazi, 4 tabanca, 4 tüfek, 21 tüfek kartuşu ve 229 fişek de yer aldı.

126 Şüpheliden 122'si yakalandı

Soruşturma kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçuna karıştığı belirlenen toplam 126 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

Şüphelilerin 28'inin Bursa merkezde, 81'inin Karacabey'de, 17'sinin ise Orhaneli ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 122 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, toplum sağlığının ve kamu düzeninin korunması amacıyla uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

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