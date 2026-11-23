İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Boğazköy Barajı’nın kırsal Hamzabey Mahallesi'nden baraja akan dere kenarında biriken çöpleri iş makinesi ile temizlerken, yarı çıplak halde erkek cesedi buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Durmuş ile İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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