Bursa'da bir parkta çıkan arbedede sırtından bıçaklanan 16 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı.
Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi.
Motosikletini geri isteyince arbede çıktı
Yabancı uyruklu 16 yaşındaki çocuk, motosikletini kendisinden isteyen gençlere verdi.
Çocuk motosikletini geri istediğinde ise arbede çıktı.
Arbede sırasında çocuk sırtından bıçaklandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Yaralı çocuğa ambulansta ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ardından onu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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