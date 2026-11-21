"UYANDIĞIMDA HER ŞEYİN FARKINA VARDIM ŞOK OLDUM"





Güngör, "Bugün uyandığımda her şeyin farkına vardım. Eşyalarımızı taşımakla uğraşıyorduk. Dışarı ile hiç bağlantımız kalmamıştı. Sonra telefonlarım çalmaya başladı 'herkes seni paylaşmış' dediler. Şok oldum tabii ki. Tatlı bir şey oldu. Kız arkadaşım cezaevinden çıktığında şaşırır diye düşündüm ama sanki şaşırmamış gibi tepkisiz oldu. Hapishane psikolojisi. Yanıma gelip oturan arkadaşlarım vardı. Onlarda şaşırdılar yani. 'Üşenmedin mi bu kadar yazmaya, delirdin mi sen' dediler. Burada gerçekten emek var. 12 saat durmadan yazdığım oluyordu. 36 saat ayakta durmuş oluyordum. Bunlar böyle olunca, kız arkadaşım arayınca şimdi farklı bir tepkiyle bakıyorlar artık. Tuhaf tabii ilk defa başımıza böyle bir şey geldi. Hayatta aklıma gelmezdi. Bir kenarda kalmış unutulmuş gibiydi. Şimdi insanların arayıp sorması benim için iyi bir şey oldu" ifadelerini kullandı.