Kapıya, pencereye, dolaba hatta kombiye bile yazdı, sebebi ortaya çıktı: Bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu

Büyükçekmece'de 2 yıl yaşadığı evin duvarlarına, tavanına, kapı ve pencerelerine, mutfak dolaplarına ve kombiye aşk şiirleri yazan kiracı Abdulmuttalip Güngör konuştu. Güngör, "Sabah uyandığımda her şeyin farkına vardım. Eşyalarımızı taşımakla uğraşıyorduk. Dışarı ile hiç bağlantımız kalmamıştı. Telefonlarım çalmaya başladı 'herkes seni paylaşmış' dediler. Şok oldum tabii ki. Burada gerçekten emek var. 12 saat durmadan yazdığım oluyordu" dedi.