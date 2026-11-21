İstanbul Esenyurt'ta komşular arasındaki park yeri tartışmasında yaşlı bir adamı iterek yere düşüren sürücü yakalandı.
Sürücüye 180 bin TL ceza kesilirken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Olay dün Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı
Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, iddiaya göre misafiri geleceği için boş park yerinde bekleyen yaşlı adamla komşusu arasında tartışma çıkmıştı.
Tartışma kısa sürede büyümüş, M.S. (28) yaşlı komşusunu iterek yere düşürmüştü.
Yaşlı adam o sırada yerde duran parke taşına başını vururken, çevredeki vatandaşlar müdahale etmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, görüntülerin yayınlanmasının ardından olaya ilişkin çalışma başlattı.
Plakadan tespit edilen sürücü M.S. yakalandı.
Sürücüye trafik polisleri tarafından, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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