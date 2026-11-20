Sosyal medyada, fonlara para aktarılarak OYAK'ın içinin boşaltıldığı ve bankacılık sektörünü ayakta tutmak amacıyla kurumun finansal kaynaklarının sektöre aktarıldığı öne sürülürken, OYAK bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kurumla ilgili gerçeği yansıtmayan iddialar kamuoyuna yansıdığı için üyelerin bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu, OYAK'tan yapılan açıklamada belirtildi.

Üyeler 28 Ekim'de de bilgilendirilmişti

Açıklamada, gerçeği yansıtmayan iddialara ilişkin 28 Ekim'de detaylı bir açıklama yapılarak üyelerin bilgilendirildiği anımsatıldı.

Reklam Reklam

Dezenformasyon, spekülasyon ve iftira

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün de gerçeği yansıtmayan, fonlara para aktarılarak OYAK'ın içinin boşaltıldığı ve bankacılık sektörünü ayakta tutabilmek için OYAK'ın finansal kaynaklarının bankacılık sektörüne aktarıldığı gibi hususlar çeşitli sosyal medya mecralarında gündeme getirilmiştir. Dezenformasyon, spekülasyon ve tamamen iftira olan bu hususların OYAK ve gerçeklerle hiçbir alakası yoktur. OYAK ile ilgili bütün faaliyetler ve yatırım kararları, 205 sayılı OYAK Kanunu ve diğer hukuki mevzuat çerçevesinde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve bağımsız denetleme kurulu ve OYAK Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir. Konuyla ilgili yayın yapanlar hakkında hukuki haklarımızın saklı olduğunu ifade etmek ister, saygılarımızı sunarız."

Reklam Reklam

Ekonomi

SPK'den BR Madencilik'e 6 ay süreyle geçici işlem yasağı

Ekonomi

Bakan Bolat: Kadın kooperatiflerine e-ticarette ilk 6 ay sıfır komisyon avantajı

Ekonomi

Emeklilere dev ek gelir fırsatı: Bankaların güncel promosyon tutarları 32 bin TL'ye ulaştı! İşte güncel emekli promosyon tutarları