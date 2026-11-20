Karabük-Eskipazar kara yolunda yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına düştü, kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, olay Hamzalar köyü mevkisinde yaşandı. Karabük’ten Eskipazar istikametine seyir halindeyken C.A. idaresindeki 34 DJV 672 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yolun sağındaki su kanalına düştü.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Araçta yolcu olarak bulunan S.A. ile sürücü C.A. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücünün yeterli sınıfta sürücü belgesine sahip olduğu ve alkolsüz olduğu, yapılan kontrollerde tespit edildi.
Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
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