Türkiye genelinde Ekim ayında ilk el konut satışları 50 bin 105, ikinci el konut satışları ise 80 bin 967 oldu. Böylece ülke genelinde toplam konut satışları 131 bin 72 olarak gerçekleşti.

İş yeri satışlarında ise Türkiye genelinde 5 bin 519 ilk el, 10 bin 970 ikinci el olmak üzere toplam 16 bin 489 satış yapıldı. Batı Karadeniz’de Zonguldak ilk sırada Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin konut ve iş yeri satış rakamları da belli oldu.

Ekim ayında Zonguldak’ta 681 konut ve 80 iş yeri satılırken, Karabük’te 278 konut ve 30 iş yeri el değiştirdi. Bartın’da ise 217 konut ve 9 iş yeri satışı gerçekleştirildi. ölge genelindeki verilere göre konut satışında Zonguldak ilk sırada yer alırken, Karabük ikinci, Bartın ise üçüncü sırada yer aldı.

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