Konut kredilerine ilişkin ise şu ifadelere yer verildi: "Kurulun 19.11.2026 tarihli toplantısında 19.11.2026 tarih ve E-24049440-045.01-210064 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) "Konut, taşıt ve diğer tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar" başlıklı 12’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde 29.01.2026 tarihli ve 11364 sayılı Kurul Kararında belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının; tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az iki konutunun bulunması halinde yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına, 24.08.2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararının tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının hisseli konut malikliği durumunun değerlendirilmesine ilişkin kısmının, ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç herhangi bir konut tapusunda yüzde 50 ve daha az hissesi olanların bu nitelikteki bir konutunun dikkate alınmamasına şeklinde uygulanmasına,





Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu konutun/konutların, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesi nedeniyle yıkılmış olması veya hakkında yıkım kararı alınması halinde, yalnızca bir konutunun konut malikliği durumu değerlendirmesinde dikkate alınmamasına, Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmişti."