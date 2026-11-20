Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, önce duvara ve elektrik direğine çarptı, ardından bahçe duvarını aşarak evin alt katına girdi.
Sürücü, kazada ağır yaralandı.
Kaza, edinilen bilgilere göre Batman-Siirt karayolunun Kurtalan ilçe girişinde meydana geldi.
Tarık P. idaresindeki otomobil, Batman istikametinden Siirt yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil, önce evin duvarına ve elektrik direğine çarptı, ardından bahçe duvarını aşarak binanın alt katına girdi.
Kazada sürücü Tarık P. ağır yaralanırken, otomobil ile binada hasar oluştu.
Ekipler olay yerine sevk edildi
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili incelemeyi polis ekipleri başlattı.
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