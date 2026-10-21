Kurtalan’da otomobil evin bahçesine uçtu: Dört kişi yaralandı

Siirt’te seyir halindeki otomobil alev aldı: Yangını belediye otobüs şoförü söndürdü

Siirt’te seyir halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, durumu fark eden belediye otobüs şoförü yangına müdahale ederek söndürdü.