Kurtalan’da otomobil evin bahçesine uçtu: Dört kişi yaralandı
00:39, 21/10/2026, Çarşamba
IHA
Siirt’in Kurtalan ilçesinde evin bahçesine düşen otomobildeki dört kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçede 28 RF 783 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evine bahçesine düştü.
Ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.