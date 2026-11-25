Siirt'te jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre ekipler, ilçe, belde ve köylerde görev yapan 546 öğretmene kitap ayraçları ile karanfil dağıttı.
Siirt'te jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret etti.
AA
Jandarma 546 öğretmeni ziyaret etti
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe, belde ve köylerde görev yapan 546 öğretmeni ziyaret etti.
AA
Ziyaret edilen 546 öğretmen, ilçe, belde ve köylerde görev yapıyor; jandarma ekipleri bu yerleşimlerdeki öğretmenlere ulaştı.
AA
Ekipler öğretmenlere karanfil dağıttı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ziyaret ettikleri öğretmenlere karanfil dağıttı.
AA
Jandarma Komutanlıklarınca hazırlanan kitap ayraçları da ziyaretler sırasında öğretmenlere dağıtıldı.
AA
Ekipler öğrencilerle de sohbet etti
Öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri, ziyaretler sırasında sohbet etti.
AA
Siirt'te jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
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