Kavanoz içinde bırakılan notta, "Emine Hocam, Öğretmenler Günü, sizin gününüz. Ama bu sefer siz yoksunuz, üzgünüz. Sizin Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Her zaman kalbimizdesin, seni çok seviyoruz Emine Hocam, canım hocam. Bize öğrettikleriniz için çok teşekkür ederiz. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun" ifadeleri yer aldı.