Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından olmak suretiyle televizyon ekranları, sosyal medya platformları ve radyo kanalları aracılığıyla takip eden aziz vatandaşlarımızın, gönül ve kültür coğrafyalarımızda varoluş mücadelesi verip kalbi bizimle çarpan, aynı düşünce dünyasından beslenip eylemlerine yön tayin eden Türk-İslam âlemine en hâlisane duygularımı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, 21 Kasım'da Şırnak'ın Şenoba bölgesindeki 48. Hudut Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen silah kazasında yaralanıp kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan astsubay çavuşumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz ruhu şad, mekânı cennet olsun.

"ÖĞRETMENLER GELECEĞİN MİMARIDIR”

Bugünkü grup toplantımız anlamlı bir şekilde öğretmenler gününe tesadüf etmiştir. Öğretmenlik birçok becerinin yanında kişisel meziyetler gerektiren bireyi ve toplum etkileme gücüne sahip eğitim ve öğretim sürecinin planlanması ve uygulanmasında etkin rol oynayan sosyal psikolojik kültürel ve bilimsel yönü olan özveriye dayalı bir meslektir.

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Eğitim ve öğretim süreçlerinin en baş aktörü olan öğretmenler bir ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve yurttaşlarına vatandaşlık bilinci kazandırmak konusunda en önemli görevi icra ederler. Bir ülkenin geleceğinin mimarı öğretmenlerdir geleceğin eğitimcisini mühendisini sağlıkçısını hukukçusunu askerini polisini sanatçısını velhasıl toplumun her kesiminde hizmet veren iş gücünü yetiştiren öğretmenlerdir.

Elbette ki bu durum sadece hizmet kesimiyle sınırlı değildir toplumdaki huzur ve sosyal barış ortamının sağlanmasında bireylerin sosyalleşip toplumsal hayata hazırlanmasında toplumun kültür ve değerler sisteminin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler başrolü oynarlar.

Yeni nesillerin daha nitelikli ve donanımlı olmaları da kuşkusuz onları yetiştiren öğretmenlerin niteliği ile doğru orantılıdır. Bilgiye erişimin çok daha kolay olduğu günümüzde öğretmenler, doğru bilgiyi ayırt etme, eleştirel düşünme ve etik değerlere sahip olma becerisini de kazandıran en değerli rehberlerdir.

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Öğretmenlik sadece bir meslek değil, sabır, sevgi ve adanmışlıkla yürütülen bir sanat ve gönül işidir. Geçmişten günümüze kadar gerçekleştirdiğimiz her hayal ve kurduğumuz her hayat, öğretmenlerimizin attığı temel üzerine inşa edilmiştir. Öğretmenlerimiz hayatımızdaki tüm başarılarımızın arkasındaki güç olmuştur. Bu yüzden öğretmenlerimize her zaman saygı ve hürmet duymak bir vefa borcudur. Öğretmene vefa, onu sınıfta can kulağıyla dinlemekle, emeğine saygı göstermekle başlar. Yıllar geçse de gönül bağını canlı tutmakla devam eder. Bir öğretmene gösterilecek en güzel vefa örneği ise onun öğrettiği bilgi ve değerler sistemini hayatımızın her alanında tatbik etmekten, vatana ve millete faydalı bireyler olarak eserini gururla taşımaktan geçer.

"GÖNLÜNÜZE TALİBİZ"

Bir ülkede kaynakların dağılımı ne kadar adil olursa o kadar fazla büyüme sağlanır. Bunun için kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği yönünde kendilerine fırsat eşitliği içerisinde sunmak hem bir sorumluluk hem de bir zorunluluktur. İçinde bulunduğumuz çağda yeni yetişen genç kuşaklarımızın geleceklerini başka ülkelerde aramalarını hiçbir zaman istemedik. Gelecekte de istemeyeceğiz bu toprakların en büyük gücü en büyük sermayesi bizzat kendi gençliğidir.

Bizim temel görevimiz enerjisi ve yenilikçi ruhu ile geleceğimizin teminatçısı gençlerimizin hayallerini yeteneklerini ideallerini başka ülkelerin sınırlarında değil kendi vatanlarında gerçeğe dönüştürebilecekleri iklimi inşa etmektir.

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Çok değerli sevgili gençlerimize daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmaktır bu hangi görüş açısından olursa olsun siyaset üstü bir meseledir hep de böyle kalmalıdır.

Sevgili gençlerimiz sizlere de seslenmek istiyorum; sağdan soldan esen rüzgarların kısa vadeli heyecanların etkisinde kapılmayın. Başkalarının hayallerine ortak olmak yerine ülkemizin mimarı olmak için çalışın size söz veriyoruz biraz çareyi uzaklarda aramadığınız çarenin bizzat kendisi olduğu bir ülke için çalışacağız. Sizinle birlikte Türk ve Türkiye Yüzyılı’nı inşa ettiğimizde istediğimiz her sonuca ulaşmış olacağız.

Dün olduğu gibi bugün de Türk gençliğinin heyecanına enerjisine ve sarsılmaz iradesine talibiz. Her bir gencimizin gönlüne ve yüreğine içtenlikle talibiz.

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Kıymetli milletvekilleri partimizin ilk grup toplantısında yağmur stratejisi olarak isimlendirdiğimiz siyasetteki yeni haritamızı açıkladık bu konuda ayrıca basına bazı açıklamalarda bulunduk Yağmuru arınma yenilenme bolluk ve bereket kavramlarıyla ilişkilendirdiğimiz stratejinin temelinde yürütme yasama ve yargı eklerini kapsayan 3Y yaklaşımımızın olduğunu ifade ettik.

Stratejinin yürütme yasama ve yargı ile ilgili kısımları malumunuz bununla beraber 7 başlık halinde ülkemizdeki meselelere dikkat çektik. Hala hazırda bu meselelerin aşılmaları gereğine işaret ettik. Dünya bölge ve ülkemiz bağlamında bakıldığında devletimizin uzun vadeli hedefler belirleyebilmesi milleti bu hedefler etrafında toplayabilmesi aldığı stratejik kararları uygulayabilmesi için rasyonel politikalar üretmesi gerekir.

Bu bakımdan siyasi idari hukuki kültürel anlamda reformları hayata geçirmek ülkemizi güçlü bir devlet konumuna yükseltecektir. Bahsettiğimiz hususlar içerisinde adaletin tesisi çok temel bir meseledir, ülkemiz için hangi konuya bakarsak bakalım yaklaşımımızın hukuk içerisinde olmalı mesele adalet temelli olarak ele alınmalıdır. Hukuk devletinde adaletin kurumsallaşması kuralların herkese eşitle tutarlı şekilde uygulanması toplumun ve bireylerin geleceklerini güvenle planlamalarını sağlayacak toplumsal barış ve devlette güvenli artıracaktır. Sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ortaya koyacaktır.

Eğer toplumun adalete olan güvenini sağlam bir şekilde ayakta tutarsak geleceğe de daha sağlam adımlarla yürürüz. Devletin varoluşsal meşruiyeti ve siyasal istikrarının hukukun üstünlüğü de ve adaletin tarafsızlık işleyişine duyulan toplumsal inanç ölçüsünde kalıcılık kazanacağını hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamamız gerekir. Tarihimizin her döneminde biz hukuk devletinden ve adaletten yana olduk.

Siyaset kurumu olarak bize düşen hukukun ve adaletin peşinde olmaktır. Hangi şart altında bulunursak bulunalım doğrunun yanında durmak hak ve hakikati savunmak en büyük sorumluluğumuzdur buradan bir daha ifade ediyorum; herkez tarafından bilinmesini istiyorum ki haksızlığın hüküm sürdüğü her yerde Zülfikar gibi hakkın keskin yüzü olacağız mazlumun hakkına kim el uzatırsa uzatsın Adaletin tecellisi için Zülfikar gibi boynuna ineceğiz adaletin olduğu yerde yoksulluk olmaz.

Yoksulluk ekonomik sosyal siyasal ve yönetsel boyutları olan çok yönlü bir meseledir. Kimi siyasi eylemlerin veya devletin uyguladığı sosyal politikaların bir parçası ya da sonucudur. Bir yerde yoksulluk varsa yöneticilere ve siyasetçilere doğru kararların alınması ve uygulanması konusunda ciddi sorumluluk yükler. Sorumluluk sahibi siyasetçi ve yöneticilerin bu hakikate sırtlarını dönmemelerini gerekir. Yoksulluğu ortadan kaldırmak için projeler geliştirmek geçici yardımların ötesine geçerek bunun yapısal nedenlerin ortadan kaldıran ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler üretmek durumundayız. Ülkemizde vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerine çözüm üretecek yer siyaset kurumudur.