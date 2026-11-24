Bekçilik başvuru takvimi EGM SON AÇIKLAMALAR 2026: Bekçilik alımı duyurusu yayımlandı mı, ne zaman yapılacak?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen binlerce adayın 2026 yılı yeni dönem alımına ilişkin bekleyişi sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak yeni alım ilanını yakından takip ederken, başvuru takviminin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Özellikle güncellenen şartlar ve olası kontenjan bilgileri adayların gündeminde yer alıyor. Yeni dönem için resmi başvuru ilanının yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri ve adaylarda aranacak şartlar netleşecek. Peki 2026 Bekçilik başvuruları başladı mı, yeni bekçi alımı yapılacak mı? Bekçilik başvuru şartları neler, yaş ve eğitim kriterleri değişti mi? İşte merak edilen tüm detaylar...