Balıkesir'de cadde ve sokaklar, akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından göle döndü.
Balıkesir'in merkez ilçeleri Altıeylül ve Karesi sağanak yağışın etkisinde kaldı.
Yağış kent merkezinde de etkili oldu
Edremit ilçesindeki sağanak, yaklaşık 1 saatin ardından Balıkesir il merkezinde de etkili oldu.
Kent merkezinde yağmur, başta Bahçelievler, Plevne ve Gaziosmanpaşa mahalleleri ile Bağlar Sokağı, Kapalı Pazar Yeri ve Oruçgazi Mahallesi olmak üzere kendini gösterdi.
Sahada ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ ekipleri tam kadro yer aldı.
Savaştepe Caddesi'nde biriken sular nedeniyle BASKİ ekiplerince çalışma yürütüldü.
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