Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinde Ankara'dan Şırnak'a giden yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı, yaralıların 18'i Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aksaray'da bir yolcu otobüsünün devrildiği kazada 19 kişi yaralandı.
DHA
Kaza, saat 13.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinde meydana geldi.
DHA
Ankara'dan Şırnak'a giden 33 ANR 034 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devrildi.
DHA
Kaza yerine ekipler sevk edildi
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
DHA
Kazada yaralanan 19 kişiden 18'i ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
DHA
Bir yaralı Nevşehir'deki hastaneye kaldırıldı
Yaralılardan 1'i ise Nevşehir'deki hastaneye kaldırıldı.
DHA
Kontrolden çıkıp devrilen yolcu otobüsünün sürücüsü henüz belirlenemedi.
DHA
Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinde meydana gelen ve 19 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
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