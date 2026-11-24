Asurluların savaş köpeği Aksaray malaklısı yurt içinde ve dışında ilgi görüyor

İri cüssesi ve kilosuyla 'Anadolu aslanı' olarak bilinen Aksaray malaklısı, 3 bin 500 yıl önce Asurlular tarafından savaş köpeği olarak kullanıldı. Türkiye'de olduğu gibi dünyaya da ün salan cins, yurt içinde ve yurt dışında ilgi görüyor.