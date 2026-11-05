Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır 16 yaralı

Yer üstünde cami, yer altında bin 641 yıllık sır: Asırlara meydan okuyarak hala çalışıyor, 35 basamak merdivenle iniliyor

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde, bin 641 yıl önce İmparator Theodosius tarafından Nenezili din bilgini Aziz Gregorius Theologos adına kilise olarak yaptırılan ve zaman içerisinde yapılan değişiklilerle camiye çevrilen Kilise Camii’nin yanında bulunan 35 basamaklı merdivenle inilen "Ayazma Suyu" akmaya devam ediyor.