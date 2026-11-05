Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır 16 yaralı
09:12, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:13, 05/11/2026, Perşembe
DHA
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs, devrildi. İlk belirlemelere göre 2’si ağır, 16 kişi yaralandı.
Aksaray- Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında turistleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
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