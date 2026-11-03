Eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü: Pişman değilim
09:20, 03/11/2026, Salı
IHA
Katil eski koca ve Şefika Yeşildağ
Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşini konuşmak için evine çağıran 33 yaşındaki şahıs, tartışmanın ardından dehşet saçtı. Genç kadını 15 bıçak darbesiyle öldüren zanlının adliyeye sevk edilirken söyledikleri kan dondurdu.
Aksaray’da 5 yıl önce boşandığı eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, "Pişman değilim" dedi.
Olay, dün sabah saatlerinde Tacin Mahallesi’nde 4 katlı binanın 4. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ’ı (33) konuşmak için evine çağıran Osman O. (33), bir süre konuştuktan sonra aralarındaki mesele yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Osman O. eline geçirdiği bıçakla Şefika Yeşildağ’ı göğsünden 15 bıçak darbesiyle bıçakladı. Yeşildağ olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından evden çıkan Osman O. babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti. Polis ekipleri katil zanlısı Osman O.’yu gözaltına aldı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından bugün Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı, adliye girişinde basın mensuplarının "Neden öldürdün" sorusu üzerine,
"Hiçbir şekilde pişman değilim bana ihanet ettiği için öldürdüm"dedi.
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