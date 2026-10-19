Gençler arasında trafik kavgası
Aksaray’da iki genç sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişinin darbedilerek yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansırken, olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Aksaray’da trafikte yol verme meselesi yüzünden iki genç sürücü arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.
Bir genç darp sonucu yaralandı
Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol verme meselesi yüzünden iki genç sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek, gençlerin araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü. Birbirine giren gençlerin kavgasını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla örüntülerken, 1 genç darp sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri kavgadan sonra kaçan şahısların peşine düşerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.