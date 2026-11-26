Cumhuriyet Bulvarı Nakkaş Kavşağı'nda meydana gelen kazaya ilişkin edinilen bilgiye göre, Cabir İ. (78) idaresindeki 68 BH 233 plakalı Fiat marka otomobil, Cemal S. yönetimindeki 06 K 9798 plakalı Fiat marka otomobille kavşakta çarpıştı.
Sürücüler hafif şekilde yaralandı
Araçlarda maddi hasar oluşan çarpışmada sürücüler hafif şekilde yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Adrese kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, hafif yaralı 2 sürücüye olay yerinde müdahale etti.
Hastaneye gitmeyi reddeden yaralıların ardından polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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