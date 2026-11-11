El frenini çekmeyi unuttu traktörün altında can verdi

Aksaray’da akılalmaz noter tuzağı: Aracını ilana koyduğuna pişman oldu

Aksaray’da otomobilini satmak isteyen bir vatandaş, müşteri kılığına giren dolandırıcıların hedefi oldu. Noterde yapılan sinsi oyunla neye uğradığını şaşıran talihsiz adam hem aracından hem de parasından oldu. İşte yöntemleriyle pes dedirten o tuzak...