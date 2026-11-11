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El frenini çekmeyi unuttu traktörün altında can verdi

00:23, 11/11/2026, Çarşamba
DHA
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Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde evinin önünde traktörüne takılı çapayı sökmeye çalışan 7 çocuk babası Mehmet Şahin, hareket eden traktörün altında kaldı. Bedensel engelli olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Şahin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan 7 çocuk babası bedensel engelli Mehmet Şahin (55), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Akpınar köyünde meydana geldi. Mehmet Şahin evinin önünde traktörün arkasında takılı olan çapayı sökerken, el frenini çekmeye unuttuğu traktörün hareket etmesi sonucu altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekibi, traktörün altında kalan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin’in cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Başlıklar :AksarayTraktörEl Freni
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El frenini çekmeyi unuttu traktörün altında can verdi
Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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