Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Ordu'da 30 yıldır sağlık çalışanı olarak görev yapan Murat Uzun'un yapay zeka desteğiyle kaleme aldığı 16 kitap, 13 farklı dile çevrildi.

Uzun'un eserleri, ABD'deki 9 ve Kanada'daki 2 kütüphanenin koleksiyonlarında e-kitap olarak yer aldı.

Yazarlık konusunda hiçbir bilgisi bulunmayan Uzun, yapay zekanın önerisiyle kitap yazmaya karar verdi.

Başlangıçta yalnızca bir kitap yazıp satış platformuna yüklemeyi hedeflediklerini söyleyen Uzun, zamanla eserleri farklı dillere çevirerek dünyaya ulaştırma fikrinin ortaya çıktığını anlattı.

Yöntemin adı köprü edebiyatı

Yapay zeka ile insanın ortak üretimine dayanan bir yöntem geliştirdiklerini ifade eden Uzun, bu anlayışa "köprü edebiyatı" adını verdiklerini belirtti.

Reklam Reklam

Kitapların ne yalnızca kendisi ne de yapay zeka tarafından tek başına yazıldığını vurgulayan Uzun, insanın hayal gücü ile yapay zekanın imkanlarını bir araya getirdiklerini kaydetti.

Uzun, "Bu kitapları ‘ben yazdım’ demek yapay zekanın emeğini yok saymak olurdu. Bizim hikâyemiz fotoğraf makinesine benziyor. Yapay zeka ışığı yakaladı ama kadraj insana aitti" dedi.

Ordu'da sağlık çalışanı Murat Uzun, yapay zeka desteğiyle yazdığı kitapların kütüphane koleksiyonlarına girdiğini anlatıyor

Kitaplar Houston Public Library'nin koleksiyonuna girdi

Eserlerini dijital platformlara yüklerken çeşitli engellerle karşılaştıklarını anlatan Uzun, kitaplarının dağıtım kayıtlarını incelerken Houston Public Library ile karşılaştığını söyledi.

Reklam Reklam

Buranın bir satış platformu değil, uluslararası bir halk kütüphanesi olduğunu fark ettiklerini dile getiren Uzun, bu gelişmenin kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Kitaplarının şu ana kadar ABD'de 9, Kanada'da ise 2 kütüphanenin koleksiyonuna girdiğini aktaran Uzun, eserlerini farklı dillere çevirerek daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

En büyük zorluk, değeri anlayacak insanlara ulaşmak

Bu süreçte en büyük zorluğun kitap yazmak değil, yapılan çalışmanın değerini anlayacak insanlara ulaşmak olduğunu söyleyen Uzun, şöyle devam etti:

Reklam Reklam

"Ben ülkemin sınırlarının dışına hiç çıkmadım ama kitaplarım dünyanın öbür ucuna ulaştı. Hiç gitmediğimiz şehirleri yazdık, yola ayak basmadan evreni gezdik. Biz sadece bir platforma kitap yüklemek için yola çıkmıştık ama yol bizi beklemediğimiz yerlere götürdü"

Yapay zeka desteğiyle yazılan 16 kitap, ABD ve Kanada'daki 11 kütüphanenin koleksiyonuna e-kitap olarak girdi.

Reklam Reklam

Hayat

Uzaktan çalışarak en çok kazandıran 10 meslek belli oldu: Zirvedeki pozisyon ve Türkiye'deki kazançları dikkat çekti

Hayat

WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi: 'Planlanmış mesajlar' nasıl kullanılır?

Hayat

AYM sağlık çalışanlarının nöbet ücretindeki 6 saat şartını iptal etti