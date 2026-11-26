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Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfükar Bayraktar ve Hazal Aslan tarafından kaleme alınan eser, Nasreddin Hoca’nın tarihi kişiliğini, düşünce dünyasını ve Türk halk kültüründeki yerini ele alıyor. Kitapta Nasreddin Hoca’nın Sivrihisar’dan Akşehir’e uzanan yaşamına ilişkin tarihi bilgiler, halk hafızasında şekillenen kişiliği ve fıkra anlatı geleneğinin kültürel işlevleri ele alınıyor. Eserde “Ya Tutarsa”, “Kazan Doğurmuş”, “İpe Un Sermek”, “Yorgan Gitti Kavga Bitti” ve “Parayı Veren Düdüğü Çalar” gibi bilinen fıkralara da yer veriliyor.

TÜRK DÜNYASININ ORTAK KÜLTÜREL DEĞERİ

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Nasreddin Hoca’nın Eskişehir ve Anadolu’nun yanı sıra Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Nasreddin Hoca’nın yüzyıllardır anlatılan fıkralarıyla insanları güldürürken düşündürdüğünü ifade eden Adıgüzel, toplumsal hayatın çelişkilerini bilgelikle yorumlayan bir düşünce geleneğini temsil ettiğinin altını çizdi. Adıgüzel, Nasreddin Hoca’nın tarihi kişiliği, düşünce dünyası ve kültürel mirasıyla daha geniş kitlelere tanıtılmasını hedeflediklerini belirterek, “Nükte-Nasreddin Hoca” adlı eserin bu çalışmalara katkı sağlayacağına inandığını bildirdi.

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