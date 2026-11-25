Macklemore, şarkıdan elde edilen tüm gelirin, İsrail’in Gazze Şeridi’nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb’in annesi tarafından kurulan “The Mother of Hind Fund”a bağışlanacağını duyurdu.
ÖZGÜR FİLİSTİN ÇAĞRISI YAPTI
Grammy ödüllü ABD’li rapçi Macklemore şarkısında, İsrail’in Gazze’deki saldırıları sonucu harabeye dönen kentlerin, hayattan koparılan Filistinlilerin hikayesine ses oldu.
Şarkısında “Özgür Filistin” çağrısı yapan Macklemore, Filistin’e destek açıklamaları nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’ın turnesinden çıkarılmasına tepki göstererek, “Benden sahnemi alabilirler, davamı lekeleyebilirler ama inancımı alamazlar” ifadesini kullandı.
Ayrıca şarkısında, uluslararası toplumun Filistin’in yanı sıra Sudan, Kongo, Haiti’de yaşananlara tepkisiz kalmasını ve ABD’de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) uygulamalarını da eleştirdi. Ünlü şarkıcı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 2023’ten bu yana Filistin’e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.
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