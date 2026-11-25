Tabii’nin yeni projelerinden İnsan Faktörü, güçlü oyuncu kadrosu ve her bölüm değişen hikâyesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Muhammed Hakan Sancaktutan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün oturduğu dizinin okuma provasına konuk olduk. Senaryosunu Ömer Müfit Pınar ve Yaşar Arak’ın kaleme aldığı yapım, bugün sete çıktı.

Sancak Medya imzası taşıyan 10 bölümlük dizide her bölümde farklı oyuncular ve karakterler yer alırken, hikâyeleri birbirine bağlayan ortak unsur, insanın önüne çıkan fırsatlar karşısında verdiği kararlar olacak. Dizide, insanların karşılarına çıkan fırsatları iyi ya da kötü yönde kullandıklarında hayatlarını nasıl şekillendirdiği anlatılacak.

KÜLLİ İRADEDEN CÜZİ İRADEYE

Dizinin çıkış noktasına değinen yapımcı Muhammed Hakan Sancaktutan, İnsan Faktörü’nde cüzî ve küllî irade kavramlarını merkeze aldıklarını belirterek, “İnsanın eline geçen fırsatları nasıl değerlendirdiğini konu alıyoruz. Her bölümde karakterlerimizin karşısına çıkan bir fırsat var. Önemli olan bunu iyi yönde mi, kötü yönde mi kullanacakları. İyiliğin karşılığını da kötülüğün bedelini de hayatlarında göreceğiz” dedi.

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Yönetmen Hakan Algül ise her bölümde hikâyenin ve karakterlerin değişmesine rağmen dizinin temel meselesinin aynı kaldığını vurguladı. Algül, “İnsan Faktörü dediğimiz şey, insanın karşısına çıkan fırsatları nasıl değerlendirdiğiyle ilgili. Şans yüzlerine gülüyor ama bunu doğru kullanamazlarsa hayatları yeniden altüst oluyor. Tercihler, insanın hayatının yönünü belirliyor” ifadelerini kullandı.

Algül, farklı sosyal sınıflardan insanların hikâyelerini anlatan dizide karakterlerin ortak bir temada buluştuğunu belirterek, güçlü bir oyuncu kadrosuyla çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

HER BÖLÜMDE YENİ BİR HİKÂYE

Dizinin ikinci bölümünde Vedat karakterini canlandıracak Ferit Kaya, başlık parası biriktirmeye çalışan bir kuryeyi oynuyor. Arkadaşının yerine sipariş götürürken beklenmedik bir durumla karşılaşan Vedat, daha sonra arkadaşına kumpas kurarak paranın tamamını ele geçirmeye çalışıyor. Kaya, karakterinin hikâyesini anlatırken, “İnsanın şeytana uymasını da anlatan bir hikâye. Vedat, karşısına çıkan fırsatı kendi çıkarı için kullanmaya çalışıyor” dedi.

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Yedinci bölümde bir sanat galerisi sahibi ve koleksiyoner olarak izleyici karşısına çıkacak Yurdaer Okur ise karakterinin gerçekle sahteyi ayırt edebilen ancak daha fazla kazanma hırsına yenik düşen biri olduğunu söyledi. Okur, “Hırsına yenik düştüğü için kaybeden tarafta oluyor. Farklı sosyal sınıflardan insanların, küçük kararlarının hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlatan hikâyelerini izleyeceğiz” diye konuştu.

Dokuzuncu bölümde kalpazan karakteriyle diziye katılacak Alper Kul da projede yeniden komedi ve aksiyonun bir araya geldiği bir yapımla izleyici karşısına çıkacaklarını belirtti.

GENİŞ OYUNCU KADROSU

Her bölümde farklı oyuncuların rol alacağı İnsan Faktörü’nün kadrosunda Musa Uzunlar, Hande Doğandemir, Alper Kul, Yurdaer Okur, Diren Polatoğulları, Günay Karacaoğlu, Ferit Kaya, Özge Özder, Bülent Şakrak, Eylül Tumbar, Deniz Hamzaoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Sarp Bozkurt, Doğukan Polat, İlker Aksum, Hivda Zizan Alp, Yıldıray Şahinler, Cemil Büyükdöğerli, Elçin Afacan, Mehmet Bozdoğan, Ceren Kesim, Öznur Serçeler, Boncuk Yılmaz, Ecem Uzun, Berfin Kıymaz, Berkay Tulumbacı, Yasin Çam, Mehmet Güzel, Berfu Öngören, Orkuncan İzan, Tuğba Çom, Emrullah Çakay, Onur Akbay, Muhammet Kulu, Korhan Erduran, Zehra Kelleci, Demircan Kaçel, Ediz Akşehir, Eda Akalın, Erman Cihan, Emre Şen, Uzay Ateş Gilgil ve Mekin Sezer yer alıyor.

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