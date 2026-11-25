Tiyatronun "öğretmenleri" bu sergide: Devlet Tiyatroları'ndan öğretmenler günü sergisi

Devlet Tiyatroları, Türkiye'de tiyatroya emek veren eğitimcileri ve sahnede öğretmen karakterleriyle hayat bulan oyunları özel bir sergide buluşturdu. 1970’li yıllardan günümüze uzanan tiyatro arşivinden hazırlanan sergide, oyunlara ait fotoğrafların yanı sıra tiyatro sanatçılarının yetişmesinde emeği bulunan ustalara da yer verildi. 24 Kasım’da CSO Ada Ankara’nın fuaye alanında açılan sergi, 1 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek. Devlet Tiyatroları, yeni dönemde ise dekor ve kostüm sergilerini üniversitelere taşıyarak geleceğin tasarımcılarını ustalarla buluşturacak.