Devlet Tiyatroları, sahneye taşıdığı oyunların yanı sıra köklü tiyatro geleneğini gelecek nesillere aktarmak için sergiler düzenliyor. Yılda sahnelenen 85-90 oyunun tasarımlarını kendi atölyelerinde hazırlayan Sanat Teknik Müdürlüğü, bu kez öğretmen temalı bir sergiye imza attı. Yeni Şafak’a konuşan Devlet Tiyatroları Sanat Teknik Müdürü ve Başdekoratör Hakan Dündar , serginin bir bölümünü tiyatro sanatına yön veren eğitimcilere ayırdıklarını söyledi.

Devlet Tiyatroları Sanat Teknik Müdürü ve Başdekoratör Hakan Dündar

USTALAR UNUTULMADI

Tiyatro sanatının yalnızca oyunculardan ibaret olmadığını belirten Dündar, “Sahnede gördüklerimiz sadece oyuncular değil, tabii ki tasarımcılar var, yazarlar var. Türk tiyatro tarihinde bu yazarların, eğitimcilerin, oyuncuların, tasarımcı hocaların hepsinin kendine yer bulması için bir köşeyi de hocalarımıza ayırdık. Cüneyt Gökçer’den Carl Ebert’e, Talay Toktamış’tan Murat Tuncay’a, tiyatro insanı yetiştirmiş birçok kişiyi bu sergide andık” dedi.

Devlet Tiyatroları Başrejisörü Esat Tanrıverdi

TİYATRONUN MUTFAĞINI AÇTIK

Osmanlı kostümlerinden tiyatro dekorlarının maketlerine kadar farklı alanlarda sergiler hazırladıklarını anlatan Dündar, çocukların kendilerini ifade edebilecekleri etkinliklerin yer aldığı özel bir sergi de oluşturduklarını söyledi. Atölye çalışanlarının oyunların dekor ve kostümlerini hazırlarken sergilerin de bütün tasarım ve uygulamalarını üstlendiğini belirten Dündar, bunun tiyatronun mutfağını halka açmak adına önemli olduğunu kaydetti. Dündar, “Bizler hep oyunları izler, dekoru, kostümü görür ve gideriz ama onun arkasında başka bir emek var” ifadelerini kullandı.

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USTALAR ÜNİVERSİTELERE GİDECEK

Devlet Tiyatroları , dekor ve kostüm maketleri ile tarihsel kostümlerden oluşan sergilerini üniversitelere taşımaya hazırlanıyor. Erzurum, Kocaeli ve Van gibi sahne tasarımı eğitimi verilen illerde gerçekleştirilecek proje kapsamında öğrenciler, alanında uzman isimlerle bir araya gelecek. Dündar, tasarım ustalarının tecrübelerini geleceğin tasarımcılarına aktaracağı seminer ve atölye çalışmalarının düzenleneceğini söyledi.

83 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Sergileri daha geniş kitlelere ulaştırmak için alışveriş merkezleri gibi yoğun ziyaretçi alan mekânları da tercih ettiklerini belirten Dündar, Ankara Sanat Fuarı’nda açtıkları sergiyi 83 bin biletli ziyaretçinin gezdiğini söyledi.

ATIK MALZEMELER SAHNEDE HAYAT BULUYOR

Devlet Tiyatroları’nın en çok ilgi gören çalışmalarından biri de Atık Malzemeden Kostüm Tasarım Sergisi oldu. Atık malzemelerin yeniden değerlendirilerek tiyatro kostümlerine dönüştürüldüğü sergi, sahne sanatlarında geri dönüşümün kullanımına dikkat çekti. Dündar, "Sıfır Atık" temalı bu serginin de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

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1 ARALIK’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Devlet Tiyatroları Başrejisörü Esat Tanrıverdi, Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan sergiyle geçmişten bugüne tiyatro sanatına emek veren öğretmenlere vefa göstermek istediklerini söyledi. Tanrıverdi, “Bugüne kadar Devlet Tiyatrolarında oynanmış, öğretmen ve öğrenci ilişkisinin de konuşulduğu, öğretmeni anlatan oyunlarımızın çok eski fotoğraflarını tekrar gün yüzüne çıkarmak, halkımıza göstermek istedik” dedi. Kendilerini yetiştiren sanatçı hocaları da sergiye dahil ettiklerini belirten Tanrıverdi, “Onları da hem rahmetle anmak hem de yaşayan hocalarımızı göstermek adına bu sergiye kattık. Bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı. 24 Kasım’da CSO Ada Ankara’nın fuaye alanında açılan sergi, 1 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

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