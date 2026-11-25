USTALAR UNUTULMADI
TİYATRONUN MUTFAĞINI AÇTIK
USTALAR ÜNİVERSİTELERE GİDECEK
83 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
Sergileri daha geniş kitlelere ulaştırmak için alışveriş merkezleri gibi yoğun ziyaretçi alan mekânları da tercih ettiklerini belirten Dündar, Ankara Sanat Fuarı’nda açtıkları sergiyi 83 bin biletli ziyaretçinin gezdiğini söyledi.
ATIK MALZEMELER SAHNEDE HAYAT BULUYOR
Devlet Tiyatroları’nın en çok ilgi gören çalışmalarından biri de Atık Malzemeden Kostüm Tasarım Sergisi oldu. Atık malzemelerin yeniden değerlendirilerek tiyatro kostümlerine dönüştürüldüğü sergi, sahne sanatlarında geri dönüşümün kullanımına dikkat çekti. Dündar, "Sıfır Atık" temalı bu serginin de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.
1 ARALIK’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK
Devlet Tiyatroları Başrejisörü Esat Tanrıverdi, Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan sergiyle geçmişten bugüne tiyatro sanatına emek veren öğretmenlere vefa göstermek istediklerini söyledi. Tanrıverdi, “Bugüne kadar Devlet Tiyatrolarında oynanmış, öğretmen ve öğrenci ilişkisinin de konuşulduğu, öğretmeni anlatan oyunlarımızın çok eski fotoğraflarını tekrar gün yüzüne çıkarmak, halkımıza göstermek istedik” dedi. Kendilerini yetiştiren sanatçı hocaları da sergiye dahil ettiklerini belirten Tanrıverdi, “Onları da hem rahmetle anmak hem de yaşayan hocalarımızı göstermek adına bu sergiye kattık. Bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı. 24 Kasım’da CSO Ada Ankara’nın fuaye alanında açılan sergi, 1 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.