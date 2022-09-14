Devlet Tiyatroları Makedonya’da perde açtı

Bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Othello Uluslararası Tiyatro Festivali’ kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Sonsuzluk Kitabevi” perde açtı. Geçen yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı ‘Bir Nefes Dede Korkut’un sahne aldığı Gostivar’da Devlet Tiyatroları bu yıl yerli bir eser olan ‘Sonsuzluk Kitabevi’ni sergilendi. Sabahattin Kudret Aksal’ın yazdığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un rejisörlüğünü üstlendiği “Sonsuzluk Kitabevi” Gostivar Tiyatrosu’nda festivalin açılış oyunu olarak sanatseverlerle buluştu. Tek perdelik oyunun müzikleri Can Atilla’ya, dekoru Hakan Dündar’a, kostümleri Funda Karasaç’a, dans düzeni ise Volkan Ersoy’a ait.

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