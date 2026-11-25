Ordu'da 7,5 yılda 2 bin 900 kilometre yol asfalt ve betonla buluştu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana ulaşım altyapısına 18 milyar TL yatırım yaptı. Belediye ekipleri 19 ilçede 2 bin 900 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturdu, 100 kilometre de yeni yol açtı.