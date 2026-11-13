Ordu'da kivi hasadı

Ordu'da, fındıktan sonra önemli geçim kaynaklarından olan coğrafi işaretli kivinin hasadına başlandı.

Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'ndeki bir üreticinin bahçesinde gerçekleştirilen hasada Vali Muammer Erol (sol 4) ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay (sağ 3) katıldı. Ay, kivinin Ordu'nun fındıktan sonra en önemli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

AA

AA

Coğrafi işaretli ürün

Kivinin kentte son 30 yıldır revaçta olduğunu belirten Ay, "Kivi, kendine has tadı, aroması, kuru madde oranının yüksek olması ve özellikle pazarlama gücünü arttıran depolama ömrünün uzun olması sebebiyle 2019'da müdürlüğümüzün de katkısıyla coğrafi işaretli ürün olarak piyasaya çıkmıştır." dedi.

İl genelinde 4 bin 11 dekarda kivi üretimi yapıldığını aktaran Ay, "Bu sene yaptığımız değerlendirmelere göre 9 bin 370 ton rekolte bekleniyor. Geçen sene birçok ilde zirai dondan dolayı bitkisel ürünlerde hasar oldu. Geçen seneye göre rekolte bakımından yüzde 51 artış söz konusu. Bakanlığımızın, DOKAP'ın, Dünya Bankası'nın ve çeşitli bütçe sahibi olan kuruluşların destekleriyle son 5 yılda ciddi anlamda bir artış oldu." diye konuştu.

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AA

Üretim ve ekonomik katkı

Ay, Bakanlığın kırsal kalkınma yatırım destekleri kapsamında 4 kivi bahçesi oluşturulacağını belirterek, "Kivinin ilimiz ekonomisine bu yıl 375 milyon lira değerinde bir katkı sunmasını bekliyoruz. Bu vesileyle üreticilerimize bol, bereketli bir hasat mevsimi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fındığın yanı sıra 2010'dan beri alternatif ürün olarak kivi yetiştiren Mustafa Hekim, 10 dönümde yılda yaklaşık 20 ton kivi ürettiğini kaydetti.

AA Ordu'da, fındıktan sonra önemli geçim kaynaklarından coğrafi işaretli kivinin hasadına başlandı.

AA

Hasat alanındaki görüntüler

Konuşmalar tamamlandıktan sonra Vali Erol ile beraberindekiler bir süre kivi topladı.

Görüntülerde dalında görüntülenen kiviler, kivi üreticilerinin hasada başlaması, toplanan kiviler ve kivi bahçesinde ürünün hasat edilmesi yer aldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay'ın açıklamaları ile kivi üreticisi Mustafa Hekim ve kivi hasat eden Nazgül Kaya ile Yakup Akova'nın röportajları da görüntülendi.

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