Başkan Güler, "Hem tarihi hem de arkeolojik açıdan burada bir hazine yatıyor. Burada geçmişe ışık tutacak keşifler yapılıyor. Ordu’da bulunan Kurul Kalesi aynı zamanda başlı başına bir zenginlik. Şu ana kadar yüzde 40’ı tamamlandı. Akademisyen arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Burada Dionysos dönemine ait önemli kazanımlarımız var. Bu eserler hem geçmişe ışık tutacak hem de bu bölgeye büyük bir katma değer katacak. Burası sadece bir kale değil, aynı zamanda bir yerleşke. Bulunan eşyalardan bu sonuç çıkıyor" dedi.







