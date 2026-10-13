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Ordu’da 2 bin 300 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kurul Kalesi’nin gizemi çözülüyor, toprağın altından tarih fışkırıyor

Ordu’da 2 bin 300 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kurul Kalesi’nin gizemi çözülüyor, toprağın altından tarih fışkırıyor

00:45, 13/10/2026, Salı
IHA
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Ordu’da 2 bin 300 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kurul Kalesi’nin gizemi çözülüyor, toprağın altından tarih fışkırıyor

Ordu’da 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi’nde sürdürülen arkeolojik kazılarda yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği kazılarda, antik döneme ait Kibele ve Dionysos kültleriyle ilgili önemli buluntulara ulaşılıyor.

Pontos Kralı VI. Mithradates döneminde inşa edilen ve Doğu Karadeniz’in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olma özelliği taşıyan Kurul Kalesi, tarihi ve arkeolojik zenginliğiyle dikkat çekiyor. Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi’nde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında yürütülen kazılarda bugüne kadar Kibele heykeli, çocuk Dionysos, Pan figürü ve keçi biçimli hayvan figürlü kompozit kaplar bulundu.


Pontos Kralı VI. Mithradates döneminde inşa edilen ve Doğu Karadeniz’in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olma özelliği taşıyan Kurul Kalesi, tarihi ve arkeolojik zenginliğiyle dikkat çekiyor. Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi’nde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında yürütülen kazılarda bugüne kadar Kibele heykeli, çocuk Dionysos, Pan figürü ve keçi biçimli hayvan figürlü kompozit kaplar bulundu.

"Kazı çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlandı"


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kurul Kalesi’ndeki kazı alanını ziyaret ederek Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kazıların tarihi ve arkeolojik açıdan büyük önem taşıdığını belirten Güler, Kurul Kalesi’ndeki çalışmaların yaklaşık yüzde 40’ının tamamlandığını ifade etti.

"Kazı çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlandı"Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kurul Kalesi’ndeki kazı alanını ziyaret ederek Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kazıların tarihi ve arkeolojik açıdan büyük önem taşıdığını belirten Güler, Kurul Kalesi’ndeki çalışmaların yaklaşık yüzde 40’ının tamamlandığını ifade etti.

 Başkan Güler, "Hem tarihi hem de arkeolojik açıdan burada bir hazine yatıyor. Burada geçmişe ışık tutacak keşifler yapılıyor. Ordu’da bulunan Kurul Kalesi aynı zamanda başlı başına bir zenginlik. Şu ana kadar yüzde 40’ı tamamlandı. Akademisyen arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Burada Dionysos dönemine ait önemli kazanımlarımız var. Bu eserler hem geçmişe ışık tutacak hem de bu bölgeye büyük bir katma değer katacak. Burası sadece bir kale değil, aynı zamanda bir yerleşke. Bulunan eşyalardan bu sonuç çıkıyor" dedi.



&nbsp;Başkan Güler, "Hem tarihi hem de arkeolojik açıdan burada bir hazine yatıyor. Burada geçmişe ışık tutacak keşifler yapılıyor. Ordu’da bulunan Kurul Kalesi aynı zamanda başlı başına bir zenginlik. Şu ana kadar yüzde 40’ı tamamlandı. Akademisyen arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Burada Dionysos dönemine ait önemli kazanımlarımız var. Bu eserler hem geçmişe ışık tutacak hem de bu bölgeye büyük bir katma değer katacak. Burası sadece bir kale değil, aynı zamanda bir yerleşke. Bulunan eşyalardan bu sonuç çıkıyor" dedi.

"Kurul Kalesi şaşırtan yönleriyle dikkat çekiyor"


Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt ise Kurul Kalesi’nde ortaya çıkarılan eserlerin Anadolu’nun antik dönem kültürünü anlamak açısından önemli olduğunu belirtti. Bölgede başta Kibele olmak üzere önemli buluntulara ulaştıklarını aktaran Şenyurt, bu yıl Dionysos kültüyle ilgili özel alanların da ortaya çıkarıldığını söyledi.

"Kurul Kalesi şaşırtan yönleriyle dikkat çekiyor"Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt ise Kurul Kalesi’nde ortaya çıkarılan eserlerin Anadolu’nun antik dönem kültürünü anlamak açısından önemli olduğunu belirtti. Bölgede başta Kibele olmak üzere önemli buluntulara ulaştıklarını aktaran Şenyurt, bu yıl Dionysos kültüyle ilgili özel alanların da ortaya çıkarıldığını söyledi.

Şenyurt, "Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Anadolu’nun önemli bir parçası olan bu bölgede anıtsal mimarisi açısından, buluntular açısından, başta Kibele olmak üzere çok önemli buluntulara ulaştık. Antik Pagan dönemine ait Dionysos’a ait eser de bulmuştuk ama bu sene Dionysos’un daha özel alanlarına rastladık. Çok sayıda değerli eserler buluyoruz. Kurul Kalesi bölgemizde Kibele kültünün ön plana çıktığı ve bilim camiasını çok şaşırtan yönüyle dikkat çekmişti. Bu seneki buluntularla da Dionysos kültüyle beraber Anadolu’nun iki tanrı ve tanrıça figürünü bilim camiasına ve kültür dünyasına tanıtmış olacağız" diye konuştu.



Şenyurt, "Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Anadolu’nun önemli bir parçası olan bu bölgede anıtsal mimarisi açısından, buluntular açısından, başta Kibele olmak üzere çok önemli buluntulara ulaştık. Antik Pagan dönemine ait Dionysos’a ait eser de bulmuştuk ama bu sene Dionysos’un daha özel alanlarına rastladık. Çok sayıda değerli eserler buluyoruz. Kurul Kalesi bölgemizde Kibele kültünün ön plana çıktığı ve bilim camiasını çok şaşırtan yönüyle dikkat çekmişti. Bu seneki buluntularla da Dionysos kültüyle beraber Anadolu’nun iki tanrı ve tanrıça figürünü bilim camiasına ve kültür dünyasına tanıtmış olacağız" diye konuştu.

Kurul Kalesi’nin Doğu Karadeniz’deki saklı kültürel mirasın ortaya çıkarılması açısından örnek teşkil ettiğini vurgulayan Şenyurt, kazılara destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kurul Kalesi’nin Doğu Karadeniz’deki saklı kültürel mirasın ortaya çıkarılması açısından örnek teşkil ettiğini vurgulayan Şenyurt, kazılara destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Başlıklar :OrduKurul KalesiKibeleDionysosArkeoloji
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